„Největší rozdíl mezi soupeři byl v obraně. Dostali jsme téměř sto bodů, to se nám nemůže stávat. První poločas se nepovedl. Padlo hodně košů, což se divákům muselo líbit, jako trenér se ale na to nechci dívat,“ hodnotil utkání trenér domácích Robert Skibniewski.

Hosté z Kolína zahájili pořádnou kanonádou a proměnili první čtyři střely za tři body. Díky tomu se dostali do menšího náskoku, který ovšem Hanáci pokaždé zlikvidovali a po první čtvrtině vedli 27:23.

Jenže ve druhém dějství hosté trestali chyby Olomoucka a vývoj střetnutí otočili.

Návrat na palubovku Olomoucku nevyšel, naopak Kolín navýšil své vedení po šňůře osmi bodů a ve 24. minutě po trojce Číže to bylo z domácího pohledu kritické – 50:70. Už v průběhu přípravy hráči BK Redstone ukázali, že se ani za nepříznivého stavu nevzdávají a ukázali to i v ligovém utkání. Deset minut před koncem prohrávali 63:80.

„Ukázali jsme náš potenciál od 25. minuty, jenže takhle musíme hrát celých 40 minut a ne pouze část utkání. Musíme to změnit, to je moje práce. Věřím, že se nám to povede,“ pokračoval v hodnocení kouč.

Po dobrém začátku poslední desetiminutovky Olomoucko oživilo své naděje na dobrý výsledek. Ve 34. minutě už po trojce Halady Kolín vedl pouze 83:75 a vzápětí Wiggins ubral z domácí ztráty další dva body. V jednu chvíli už domácí ztráceli pouze čtyři body, ve 36. minutě však Mareš trefil trojku, hosté odskočili na sedm a reálně připravili výběr BK Redstone o naději na druhé vítězství v soutěži.

„Jsem hodně zklamaný, protože jsme předvedli něco jiného, než bylo v plánu. V obraně to bylo špatné. Chybí nám hráč, který by byl na černou práci, třeba i za cenu, že by se vyfauloval. To se musí změnit. Nemůžeme soupeře přestřílet. Osobně se mi sice zatím střelecky daří, ale to zklamání nepřebije. Nepřišel jsem ukazovat, že umím dávat body, chci být úspěšný s týmem,“ přidal svůj komentář domácí hráč Filip Halada.

BK Redstone Olomoucko - Geosan Kolín 87:98 (27:23, 21:36, 15:21, 24:18)

Nejvíce bodů: Wiggins 27, Halada 19, Carpenter 18, Vučkovič 16, Feštr 7 - Číž 19, Petráš 18, Lošonský 17, Mareš 14, Rožánek 14, Novotný 8, Jelínek 5, Křivánek 3.

Fauly: 23:20. Trestné hody: 12/16:19/23. Trojky: 7:13. Doskoky: 35:45. Ztráty: 8:6.