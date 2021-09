V Čajkaréně odstartují novou sezonu basketbalisté Olomoucka. V pátek od 17 hodin je čeká nováček Kooperativy NBL Jindřichův Hradec.

Basketbalisté Olomoucka (ve žlutém) vstupují do nové sezony. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Mazal

Soupeř Olomoucka se vrací do soutěže po třech letech. Licenci získal od svitavských Turů. „Snažili jsme se o Hradci získat co nejvíce informací, jenže přípravné zápasy úplný obrázek nenabídnou. Musíme se soustředit na vlastní výkon, hrát od první do poslední minuty, což by měl být recept na náš úspěch,“ říká kouč Robert Skibniewski.