Hosté si od úvodu šli za třetím vítězstvím v řadě a ujali se nadějného dvanáctibodového vedení. Jenže před poločasem se jejich náskok začal zmenšovat a úvodní dvacetiminutovka nakonec patřila jednobodovým rozdílem USK Praha.

„Dnes byl USK lepší celý druhý poločas a v závěru prvního. My jsme se koncentrovali jen prvních patnáct minut, kdy jsme hráli skvělý zápas,“ prohlásil na tiskové konferenci kouč BK Olomoucko Predrag Benáček.

Ve druhé půli pokračoval Appleby ve svém skvělém představení a hosté už jen marně dotahovali. Dvě minuty před koncem Hanáci snížili na 75:77, jenže skvěle hrající Američan v barvách USK rozhodl klíčovou akcí.

„Dopustili jsme se neuvěřitelného množství chyb v obraně a USK to trestal. V závěru jsme to ještě zkoušeli, ale už to nevyšlo,“ dodal Benáček.

V posledním předvánočním zápase hostí BK Olomoucko v sobotu od 18 hodin na prostějovské palubovce Pardubice.

USK Praha – BK Olomoucko 84:77 (17:25, 43:42, 61:56)

Body: Appleby 34, O. Sehnal a Štěrba po 15, Proleta 8, Stevanovic 6, Marić 4, Mareš 2 – Douglas a Palyza po 19, Morgan 15, Josipović 13, M. Sehnal 7, Kouřil 4. Střelba 3b.: 27/9:32/9. Střelba 2b.: 40/22:37/20. TH: 16/13:13/10. Doskoky: 39:38. Chyby: 19:19. Rozhodčí: Matějek, Nejezchleb, Scholze. Rozhodčí: 325.