„Chtěli jsme hotového hráče, který může týmu okamžitě pomoci a na klíčovém postu rozehrávače se podělit o minuty s Lukášem Feštrem.v posledních zápasech prakticky neslezl z palubovky, což se nedá dlouhodobě vydržet. Milutin by nám měl pomoci. Může navíc nastupovat i na křídle a to nám dává další možnosti při skládání základní sestavy i další rotace,“ přibližuje rodáka z Centinje sportovní manažer Olomoucka Michal Pekárek.

Kromě české ligy si Djukanovič zahrál také černohorskou a bosenskou ligu, druhou adriatickou ligu a rok strávil také v tureckém Turk Telekom, kde naskočil do zápasů Eurocupu. Poslední tři sezony strávil v KK Lovcen Cetinje.

„Umí uvolnit své spoluhráče, navíc je nebezpečný při střelbě z dálky a to potřebujeme. Dobře čte hru, pokud má volnou cestu, najede si pod koš. Ve třiceti letech je to komplexní hráč, věříme, že do našeho týmu rychle zapadne,“ doufá v přínos 191 centimetrů vysokého a 85 kilogramů vážícího hráče generální manažer klubu Libor Špunda.

Už ve čtvrtek v 18 hodin nastoupí BK REDSTONE v rámci 15 kola v Děčíně proti domácím Válečníkům, kde se pokusí navázat na senzační vítězství nad Opavou v předchozím ligovém utkání.

„Čeká nás hodně složité utkání. Děčín sice zatím vyhrál jen tři zápasy, některé výsledky byly ovšem hodně těsné. S trochou štěstí na tom mohl být v tabulce o hodně lépe. Proto má náš respekt. Očekávám hodně bojovný duel, Děčín je známý svojí agresivní hrou. V nasazení se musíme soupeři vyrovnat,“ plánuje trenér BK REDSTONE Miljan Čurovič.

„Věřím, že odehrajeme dobrý zápas a nejsme bez šancí na úspěch. V reprezentační přestávce jsme hodně trénovali, i to by mělo být na palubovce vidět,“ dodává kouč.