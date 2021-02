Predrag Benáček působil u kormidla Olomoucka od nového začátku klubu tři a půl roku. „Potřebovali jsme zkušeného lodivoda. Dokázal pracovat se zkušenými hráči a je to autorita. To bylo v té době důležité,“ objasnil Pekárek.

Benáčkovy výsledky měly vzestupnou tendenci. Nejprve prošel v úvodním roce se svými svěřenci až do play-off. „Svědčí to o dobré práci, kterou odvedl. Skládali jsme kádr na poslední chvíli a dostali jsme se do první šestky. To považuji za úspěch,“ uznal sportovní manažer. Následně dovedl Benáček tým k bronzové medaili a dobře nakročeno měl i v poslední sezoně, která byla stejně jako letošní ovlivněna koronavirem. „Loni bychom možná došli ještě dál, nebo alespoň výsledek zopakovali,“ věří Michal Pekárek.

Před právě probíhajícím ročníkem Olomoucko obměnilo kádr a na výsledcích to bylo znát. Před startem nadstavby se nachází na samotném chvostu tabulky. „Hodně nás ovlivnila pandemie. Oslabil nás odchod dobrých hráčů, a ne všechny se podařilo nahradit,“ je si vědom Pekárek.

I proto klub přivedl ze Sportingu Lisabon amerického pivota Jalena Henryho, který už má za sebou čtyři zápasy. „Je těžké v rozběhnuté sezoně sehnat hráče, který má zápasovou praxi, kvalitu a je v našich finančních možnostech. Jeho výkony ale zatím nejsou takové, jaké jsem si představoval. Dokáže zahrát lépe. Čas na aklimatizaci už měl, takže od něj čekám, že týmu v nadstavbě pomůže víc,“ hodnotil manažer klubu.

Mladý kouč byl nejlepší volbou

Na postu trenéra Benáčka nahradil jeho asistent Michal Pešta, který má coby hlavní kouč zkušenosti u mládeže. „Byla to nejlepší volba, protože zná hráče, klub i lidi v něm. Volit někoho cizího by bylo z mého pohledu špatně. Je to mladý kouč a může přinést do tréninku nové prvky a impuls pro hráče, kteří nedostávali tolik minut,“ vysvětloval Pekárek. Nový kormidelník se bude snažit vytáhnout Hanáky z poslední příčky.

„Chceme vyhrát co nejvíce zápasů. Potřebujeme, aby kluci měli zodpovědnost za tým, svůj výkon a zlepšovali se. Výsledky jsou důležité pro sebevědomí družstva i do příští sezony. Určitě nechceme být poslední. Co se povede navíc, tak budeme spokojenější,“ poodhalil cíle do nadstavby.

Zároveň v klubu chtějí, aby dostali šanci i mladí hráči. „Ale ne na úkor ztráty vyhraného zápasu. Chceme vidět, co kluci dovedou a připravovat si tým na příští sezonu.“

Samotný bývalý reprezentant Jugoslávie a vicemistr Evropy z roku 1981 Benáček přiznal, že by se k trénování rád vrátil v příští sezoně. „Ale myslím, že ani on sám by nechtěl být zase u nás. Byl tady dlouhou dobu a je normální, že i on potřebuje nový impuls,“ vyvrátil Perkárek možný comeback.