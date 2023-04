Poměrně poklidné loučení s domácí palubovkou v závěru nadstavbové části Kooperativa NBL čeká na basketbalistky BK Redstone Olomoucko. V Čajkaréně přivítají celek Královští sokoli Hradec Králové, který už je v boji o jedenáctou příčku může přeskočit pouze teoreticky.

V zatím posledním domácím vzájemném zápase smetli Hanáci Sokoly z palubovky v poměru 96:70. Připomeňte si tento zápas ve fotogalerii | Foto: Deník/David Kubatík

Hosté by v duelu, který se hraje 8. dubna od 18 hodin, museli zvítězit o čtyřicet bodů, aby měli před posledním kolem šanci vyhnout se baráži. Vedení domácího klubu připravilo pro fanoušky malý dárek. Prvních sto příznivců dostane pivo nebo limonádu zdarma.

„Vím, jak vypadá tabulka i jak si stojíme ve vzájemných zápasech. O takových věcech ale nepřemýšlím, nerad kalkuluji. Každý zápas chci hrát na sto procent, vždy chci vyhrát. To samé chci po svých hráčích. Aby při odchodu z palubovky měli pocit, že udělali maximum pro úspěch,“ říká před utkáním jedenáctého kola skupiny A2 trenér Olomoucka Tihomir Bujan.

Soupeři proti sobě nastoupí v probíhající sezoně pošesté. V základní části byli úspěšnější basketbalisté Královských sokolů, kteří nejprve vyloupili olomouckou halu v poměru 109:95 a v domácím prostředí zvítězili 68:60, když při poměrně vyrovnaném průběhu lépe zvládli poslední čtvrtinu. V nadstavbě se karta obrátila a všechny tři odehrané duely ovládli Hanáci. Ti navíc dvakrát vyhráli o více než dvacet bodů.

New York Times? Zas mě to tolik nebere, říká olomoucký hrdina z Tokia Schneider

„Přál bych si, abychom podali kvalitní a soustředěný výkon. A také bych chtěl, aby do zápasu zasáhl co největší počet našich kluků. Je to poslední zápas sezony před našimi fanoušky, chceme se s nimi rozloučit výhrou a pěkným basketbalem,“ plánuje před střetnutím kouč Bujan.