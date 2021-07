V ní se utká celek z Hané ve Spišské Nové Vsi právě s domácícm slovenským šampionem, druhým protivníkem budou Pardubice.

„Pohár bereme jakou součást přípravy na nový ročník Kooperativa NBL, proto máme z losu radost. Odehrajeme zápasy proti hodně kvalitním soupeřům, což prověří náš nový tým. Takové utkání potřebujeme hrát, díky nim se můžeme zlepšovat,“ komentoval los pro klubový web sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.

Zápasy čtyř základních skupin se budou hrát od 3. do 5. září. Týmy se utkají systémem každý s každým a o týden později si to vítězové rozdají ve Final Four. Celky z druhých míst sehrají utkání od 5. až 8. místo a ze třetích míst se bude bojovat o 9. až 12. příčku.

„Formát této soutěže je hodně zajímavý, očekávám pikantní zápasy a maximální nasazení. Pro kluby to bude důležitý test před startem ligových soutěží, nikdo se určitě nebude šetřit,“ předpokládá Pekárek.

Z českých týmů jsou v soutěži přihlášené také Děčín, USK Praha, Opava, Pardubice a Kolín, ze slovenských se představí Prievidza, Svit, Inter Bratislava, Levice, Lučenec a Spišská Nová Ves.