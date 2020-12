„Jsme rády i vzhledem k náročnému programu za rychlé vítězství,“ pochvalovala si kapitánka olomouckého týmu Kateřina Valková.

Prostějov stejně jako v neděli v Liberci nedokázal zaskočit favorizovaného soupeře. „Nám teď trochu chybí šťáva,“ konstatovala Michaela Jurčíková.

Její celek uhrál v prvním setu 18 míčů, v dalších dvou sadách to bylo z prostějovského pohledu ještě slabší. Olomoucký tým si došel pro výhry 25:15 a 25:14.

„Soupeř nás jasně přehrál ve všech herních činnostech. Byl o třídu lepší hlavně na přihrávce a servisu a po zásluze zvítězil,“ uznal trenér Prostějova Lubomír Petráš.

„Domácí tým nás od začátku zatlačil servisem. Nám se pak v prvním setu chvíli dařilo prosazovat se přes jeho vysoké bloky, ale nestačilo to. Od druhé sady soupeř exceloval v obraně na síti a na servisu,“ doplnila Jurčíková.

Hra jde stále nahoru

Olomoucký tým, který minulý týden na turnaji Champions League v Novaře marně čelil třem elitním evropským soupeřům, ukázal na domácí scéně stále zlepšující se úroveň hry.

„Chválím děvčata, že to zvládla po taktické stránce, když plnila to, co jsme si řekli u videa. Měli jsme velmi dobrou obranu a dnes také útok, na kterém pořád pracujeme. V prvním setu Prostějov trochu kousal, pak jsme jeho odpor překonali i kvalitním servisem,“ řekl po utkání olomoucký kouč Petr Zapletal.

Už v úterý od 17 hodin přivítají olomoucké volejbalistky v předehrávce 12. kola dalšího regionálního rivala Sokol Šternberk.

VK UP Olomouc – VK Prostějov 3:0 (18, 15, 14)

Rozhodčí: Možnár, Kubinec. Čas: 61 minut. Bez diváků.

Olomouc: Madsenová, Valková, Nová, Stümpelová, Pilepičová, Schlegelová, libero Zilbermanová. Střídala: Kamidinová.

Prostějov: Jurčíková, Šípová, Fričova, Kvapilová, Kopáčová, Pluhařová, libero Stavinohová. Střídaly: Dvořáčková, Weidenthalerová, Kožoušková.