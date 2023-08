„Je to nadpozemský úspěch, ještě nikdy nevyhrály juniorské mistrovství světa dva týmy z jedné země. Teď se to povedlo českým děvčatům i chlapcům, proto mohu k vítězům směle promluvit v jejich mateřštině,“ řekl pro server Tenisový svět štěstím překypující prezident Českého tenisového svazu a Tennis Europe Ivo Kaderka.

Co se týče chlapeckého týmu, jedná se v tomto směru o jednu velkou vítěznou premiéru. Doposud byla jeho maximem stříbra z let 1997, 2004, 2007 a 2018. Trio Tomáš Krejčí, Jakub Kusý (oba TK Sparta Praha) a Filip Ladman (I. ČLTK Praha), vedené kapitánem Jiřím Kulichem však letos nezastavil absolutně nikdo.

Nebylo to navíc jen tak obyčejné vítězství. Mladí Češi totiž pojali turnaj opravdu ve velkém stylu, když prohráli jen jedno utkání ve čtvrtfinále. Z pozice turnajových sedmiček ovládli základní skupinu před Brazílií, Koreou a Pákistánem a stejně neohroženě pokračovali i v play-off.

Ve čtvrtfinále porazili napřed Turecko 2:1 na zápasy, v semifinále si v poměru 2:0 poradili s Francií a stejným výsledkem pokořili i finálového soupeře z Kanady.

Ve finále nejdříve porazil Jakub Kusý Joshuu Adamsona 6:3 a 6:2 a potřebný druhý bod zaznamenal Tomáš Krejčí, který poměrem 6:2 a 6:4 porazil Andyho Tchindu Kepcheho. A mohlo se začít slavit.

