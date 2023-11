OBRAZEM: Vékáčko padlo s Řekyněmi i na domácí půdě a v Challenge Cupu končí

O postup do osmifinále evropského Challenge Cupu se prostějovské volejbalistky rvaly až skoro do roztrhání těla, ale nestačilo to. V odvetném střetnutí šestnáctifinále doma na domácí palubovce sváděly s velmi kvalitním celkem Thessaloniki tři sety naprosto otevřené bitvy a kdyby šly do vedení 2:1, jejich naděje by trvala. Třetí díl však prohrály, tím pádem postoupil protivník, jenž poté dotáhl do vítězného konce i celý mač.

Challenge Cup volejbal: VK Prostějov - PAOK Thessaloniki | Foto: Jan Steiner