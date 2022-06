Přímo o medaile v úterý bojovali pouze koulaři. Mezi staršími žačkami skončila z domácích zástupců Olomouckého kraje Magdalena Slováčková patnáctá, mezi staršími žáky pak Metoděj Pazdera na třináctém a Vojtěch Herinek, který se probojoval mezi osm nejlepších, nakonec skončil sedmý. Na to ale, že má jako prioritu oštěp, to nebylo vůbec špatné.

„Věřil jsem si na lepší výsledek, ale jelikož spíše trénuji na oštěp, tak zase tak zlkamaný nejsem. Věřím, že to brzy hodím za hlavu a ve čtvrtek podám ještě mnohem lepší výkon. Nejlépe takový, aby to stačilo na medailové umístění," říkal bezprostředně po závodě patnáctiletý Vojtěch Herinek.

Olomoucký kraj je po dvou dnech závodního programu olympiády na pátém místě v medailovém pořadí jednotlivých krajů. Vedou sportovci ze Středočeského kraje.

Olympiáda dětí a mládeže je určena mladým sportovcům ve věku od dvanácti do šestnácti let, v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy.

V Olomouci, Prostějově, Přerově, Uničově, Kojetíně a Velké Bystřici probíhá 10. ročník letní olympiády. Závodí 3539 sportovců z celého Česka, až do čtvrtka poměří síly v 73 disciplínách.