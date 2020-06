Měl to být návrat nejen po zranění předloktí, ale také velký comeback na prostějovskou antuku. Petra Kvitová ale v šestém duelu prostějovské zastávky Tipsport Elite Trophy jasně padla s Markétou Vondroušovou. Aktuálně osmnáctá hráčka světa povolila dvojnásobné wimbledonské šampionce jen pět gamů a zvítězila 6:4 a 6:1.

Úterní den Tipsport Elite Trophy v Prostějově. Petra Kvitová | Foto: Deník / Jan Pořízek

„S Petrou jsem vlastně nikdy nehrála, takže jsem nevěděla, co čekat. Pro ni to bylo asi těžší, hrála první zápas na antuce. Ta je pro ni těžká, navíc je po zranění. Je super, že jsem s ní vůbec mohla hrát. Já jsem si to užila,“ usmívala se Vondroušová.