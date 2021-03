„Umístění je pod úroveň hráček a bude mít odezvu,“ nebral si servítky sportovní ředitel klubu Miroslav Čada. Jeho celek, který zaznamenal pouze pět ligových výher, čekají obsáhlé změny.

„Určitě nejsme spokojeni. Kádr nebyl sestavený na to, abychom dopadly tak, jak jsme dopadli. Nepovedlo se nám z hráček dostat maximum,“ popisoval Čada.

Prostějovu se nedařilo dohrávat ani dobře rozehrané sety a podle trenéra Lubomíra Petráše jeho svěřenkyně často zrazovala psychika. Hodně se to projevilo v závěrečném duelu sezony, kdy podlehly Prostějovanky oslabenému Olympu 1:3, přestože měly sady výborně rozehrané.

„To tak většinou je, že když družstvo kvalitu nemá, tak se více projeví labilita v koncovkách. Trošku to souvisí se samotnou kvalitou, jak jsou hráčky v pohodě, jak si věří a jaké úspěchy za nimi jsou,“ hodnotil Čada.

Co dál?

Nepovedená sezona bude mít dohru. Od pondělí nastupují hráčky po týdenním volnu opět do tréninkového procesu, ve kterém budou pokračovat až do konce května. Prostějov však už nyní začíná řešit posílení kádru.

„Budeme jej obměňovat. Jednáme s novými hráčkami, ale jsme na začátku. Většina ze stávajících má smlouvu do konce dubna nebo května, takže není vhodné zveřejňovat, kdo skončí. Zároveň se ale může stát, že tady nebude některá, která má smlouvu i na příští sezonu,“ zůstal Čada tajemný.

I on se pokoušel tým oživit a pomoci mu k lepším výsledkům. Po lednové porážce ve Frýdku-Místku se začal objevovat na lavičce vedle kouče Petráše. „Majitel se rozhodl, že mě chce více u družstva, takže jsem začal navštěvovat více tréninků a zapojoval jsem se i pří zápase. Nechci říkat, že po mém příchodu nastalo zlepšení, a pokud tam bylo, tak malé a nestačilo to,“ prozradil Čada.

V pauze mezi sezonami se bude řešit i trenérská otázka. Sám Čada už prostějovský tým vedl za zlaté éry klubu a svůj návrat nevyvrátil. „Post kouče by se měl rozhodnout v nejbližších dnech. Zatím jsem o tom neuvažoval, ale nejprve se to musí probrat s vedením. Je brzo na závěry,“ odpověděl politicky na otázku Deníku.

Zpět mezi elitu

Ať už bude u kormidla kdokoliv, úkol zní jasně. Dostat Prostějov zpět do vyšších pater tabulky. „Majitel není spokojený. V příští sezoně chceme zpátky ne úplně na pozice z minulých let, ale výš než letos,“ poodhalil plány.

V letošním ročníku se oproti úspěšné éře museli v Prostějově obejít bez zahraničních hráček, které v minulosti patřily mezi hlavní tahounky. „Není to jen o zahraničních hráčkách. I ty české mají kvalitu. Ale těch kvalitních je méně a přednost dostávají týmy, které jsou ekonomicky silnější. Proto uspěla družstva, která tyto hráčky získala,“ objasnil Čada.

Vliv na to měla i situace okolo koronaviru. „Bylo to nepříjemné pro všechny a ovlivnilo nás to nejen výkonnostně, ale i ekonomicky, protože peníze nepřišly v takové míře, jak byly nasmlouvané,“ uzavřel Čada.