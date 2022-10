„V nadcházející sezoně chceme vylepšit dojem z té minulé. Naším cílem tak je postoupit do play-off a v základní části bychom chtěli skončit do šestého místa. Jsem si vědom toho, že to nejsou nízké cíle, ale pokud chceme skutečně něčeho dosáhnout a ten klub i nadále posouvat, jiné si ani dávat nemůžeme," říká prezident klubu Michal Pekárek

A ambicemi pro domácí soutěž to u Hanáků nekončí, což potvrzuje i generální manažer Libor Špunda. „V této sezuoně budeme také účastníky Alpa Adria Cupu, kde rozhodně nebudeme chtítt být pouhými účastníky. A i přes poměrně silnou skupinu z ní budeme chtít postoupit," doplnil.

Začátku soutěže se už nemůže dočkat ani kouč Olomoucka srbského původu Miljan Čurovič, který však musel v uplynulých týdnech řešit poměrně nečekané problémy.

„Je třeba říci, že příprava neproběhla dle našich představ. Ovlivnilo ji dost věcí, ať už zranění, nemoci a bohužel i špatná forma Američanů, kteří přijeli naprosto nepřipraveni. Po měsíci jsme se tak s nimi museli rozloučit a jsem rád, že jsme přivedli další dva americké hráče, kteří zatím vypadají seriózně. Je to úplně jiný level hráčů. Doufám, že je co nejrychleji zapracujeme do našeho systému," vysvětloval.

„Jedná se o Dariouse Motena a Jonathana Williamse. Oba hráli v minulé sezoně v Polsku a dařilo se jim. Darious v Sopotech, kde si zahrál i Euro Cup. Jonathan pak hrál v Gliwicích a měl také výbornou sezonu. Na obou je vidět, že hrají seriózní basketbal, kterým se chceme prezentovat. Věřím, že se stanou našimi oporami," přiblížil informace o nových tvářích.

Kromě nepříjemného incidentu s hráči ze zámoří aleosud olomouckým Redstonu nepřál i v dalších případech.

„Mrzí mě i zranění Stamenkoviče. Lukáš Feštr začal trénovat asi před týdnem a Heinzl teprve před třemi dny.Doufám ale, že se všichni rychle dostanou do formy. Tým drží při sobě a to je důležité," dodal ještě Čurovič a doplnil jej i kapitán Lukáš Feštr: „Můžu potvrdit, že nálada v šatně je bojovná. Všichni se těšíme, až to vypukne. Příprava bývá často složitá a všichni ji chtějí mít co nejdříve za sebou. Doufám, že se nám povede vstup do soutěže."

Další věcí, která se zvlášť v poslední době skloňuje velice často, jsou finance. Dlouhodobá pandemie spojená s častými lockdowny a nyní i krize vyvolaná ruskou válkou na Ukrajině totiž s sebou přináší celospolečenský ekonomický pokles, který se nevyhýbá ani sportu. Spíše naopak, právě na něj dopadá velice tvrdě.

„Co se týče financí, je nyní opravdu těžká doba. My rozpočet naplněný, hlavně díky našemu generálnímu partnerovi, máme. Jsem za to nesmírně rád, protože vzhledem k tomu, že sídlíme ve městě, které je na tom finančně tak, jak je, tak nemáme takovou podporu jako města obdobné velikosti taktéž figurující v nejvyšší soutěži," přiblížil situaci v klubu Špunda.

„Další problém bude s vyhříváním. Naštěstí ne až tak pro nás. Naše Čajkaréna je v podstatě školní tělocvičnou, takže od rána tam chodí děti, které také mají zajištěny nějaké teplotní podmínky. Navíc je hala poměrně dobře zateplená. Náklady sice tedy vyšší budou, ale ustojíme to," uzavřel generální manažer Olomoucka.

Novou sezonu otevřou basketbalisté Olomoucka už v sobotu, kdy od 18 hodin přivítají na své palubovce loňské čtvrtfinalisty z Kolína.