„Dnes jsme ukázali to, co bychom mohli umět hrát. A co se nám nepovedlo v prvním zápase s Olympem. Prostějov jsme podle mě dost zaskočili a je škoda, že jsme nedotáhli do vítězného konce i třetí set. Vedli jsme 2:0 a prohráli 2:3, proto teď cítíme určité zklamání," říkal po zápase přerovský kouč Radim Vlček.

Už brzy po začátku přišel první šok. Za stavu 5:3 pro Prostějov přišla na podání Karin Lazárková a šesti body za sebou otočila skóre na 5:9. Domácí plejerky se dopouštěly mnoha triviálních chyb a naopak jistě přijímající Zubřice si kvalitním výkonem udržovaly větší náskok. Až ve druhé polovině zahajovací sady domácí přidaly a dotáhly na 19:21. Víc ale rozjeté soupeřky tažené skvělou Joannou Atanasovou nedovolily a vyhrály 22:25.

Očekávané zlepšení z prostějovské strany nenastalo ani zkraje druhé části. Vyrovnaný začátek změnily Vlčkovy svěřenkyně ve svůj prospěch vydařenou pasáží při servisu Isabely Kovačič a s obhájkyněmi titulu to v tu chvíli vypadalo zle. Vzápětí se sice zvedly pětibodovou sérií na 9:8, leč následoval další propad hlavně vinou špatné přihrávky. Odvážně pálící Přerovanky méně chybovaly a měly navrch. A když se zdálo, že hostitelky přece jen chytily dech, výborně šlapající protivnice je znova uzemnily. Závěr byl pak drtivý – 16:25.

„Přerov hodně riskoval na servisu a dlouho mu to vycházelo. Sice zkazil dohromady šestnáct podání, ale především v prvních dvou setech velice tlačil na naši přihrávku. My jsme do stavu 0:2 hráli opravdu špatně, měli slabší servis, dělali chyby v útoku i v mezihře," komentoval průběh dlouhého zápasu i domácí lodivod Miroslav Čada.

Ani vstup do třetího dějství Čadovým hráčkám nevyšel, odstartovaly jej dvěma zkaženými balóny. Teprve pak se alespoň částečně vzpamatovaly, aby další průběh vypadal rovnocenně. Po obratu hostujícího družstva z 12:11 na 13:15 už se schylovalo k výsledkové senzaci, ovšem do té doby nadmíru utrápený domácí soubor v nejtěžším momentu konečně naplno zabojoval a zvítězil 25:22.

Co čtvrtý díl? Každý chvilku tahal pilku. Papírově silnější kolektiv stále nemohl dostat svého soka víc pod sebe, výraznější rozdíly v herní úrovni se nedaly rozpoznat. Tým kapitánky Michaely Zatloukalové nepolevoval, nenechával se zlomit a naopak do řad svých soupeřek dál vnášel nejistotu. Úřadující šampiónky až od stavu 15:15 předvedly skutečně pořádný nápor, a co jim předtím nevycházelo, to při účinném podání Michaely Smolkové náhle šlo – 25:17.

Rozhodující periodu otevřely oba výběry tělo na tělo, než přece jen oživený Prostějov zase přitlačil. Definitivní rozhodnutí poté nastalo uprostřed zkrácené hry, kdy hostující děvčata již nezvládla čelit soustavné snaze domácích žen. Únik z 8:6 na 11:6 byl klíčový, ačkoliv fušku měly vítězky až do úplného konce. Urvaly ho nakonec 15:11 a zápas celkově 3:2.

„Z nepříznivého průběhu jsme se dostali jen silou vůle a částečným zlepšením výkonu od třetí sady. Soupeř je v porovnání s minulou sezónou úplně jiný mančaft. Bylo důležité, že to holky nezabalily a dál bojovaly. A otočení výsledku je i přes celkově slabší výkon jedna pozitivní věc,“ pokračoval prostějovský trenér, který měl i navzdory nečekanému průběhu alespoň nějaký důvod k radosti.

Ten měl ale bezesporu i jeho přerovský kolega. „Získat bod, když jsme v předchozím ročníku neudělali ani jeden, a navíc u mistra, to je na jednu stranu výborné. Takže nakonec asi převládne spokojenost. Dnešek nám ukázal směr, který musíme udržet. Věřím, že letos dokážeme být konkurenceschopní všem,“ uzavřel.

VK Prostějov – Volejbal Přerov 3:2 (-22, -16, 22, 17, 11)

Rozhodčí: Marschner, Slezák.

Čas: 124 minut.

Diváci: 300.

Prostějov: Bajusz, Faltínová, Kvapilová, Silva, Smolková, Löff, Nováková. Libera: Stavinohová, Meidlová. Trenér: Miroslav Čada.

Přerov: Atanasova, McClellan, Zatloukalová, Lazárková, Dlouhá, Kovačič, Horská, Hůsková, Köhlerová. Libera: Kulová, Baláková. Trenér: Radim Vlček.