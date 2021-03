Nejvyrovnanější byl paradoxně třetí set, do kterého přerovský trenér Radim Vlček poslal mladou sestavu s třemi juniorkami.

„Uvidíme, jak k tomu přistoupíme v play-off, ale budu chtít dát co nejvíce prostoru mladým holkám, aby si to osahaly. Taky chci, aby hráčky používaly hlavu, což dnes moc nedělaly. Když dáte ulívku do pásky, servis do půlky sítě, to je buď o hlavě, nebo o nekvalitě. To jsou však základní činnosti, a to by hráčka v extralize měla zvládnout,“ měl Vlček daleko ke spokojenosti.

Prostějov byl důraznější a lépe bránil v poli. K vyrovnané partii s šancemi Zubřic na cenný skalp tak nakonec nedošlo.

„Jsme rádi, že jsme základní část završili vítězným utkáním. Dva sety jsme měli pod kontrolou, hráli jsme dobře v obraně i v útoku. Pak jsme ve třetím setu polevili v obraně, a to nás přivedlo do vyrovnané koncovky. Ale zaslouženě jsme vyhráli,“ řekl prostějovský kouč Lubomír Petráš.

První čtvrtfinálové duely sehrají oba týmy v pátek 5. března na palubovkách soupeřů. Přerov zamíří do Liberce, Prostějov do Prahy. Oba zápasy se hrají od 17 hodin.

Volejbal Přerov – VK Prostějov 0:3 (-20, -16, -23)

Nejvíce bodů: Pavlová 11, Diatková 9, Plešingrová 7 – Fričová 15, Kopáčová 14, Kožoušková 8, Michalíková 8. Rozhodčí: Ištvanech, Slezák. Čas: 72 minut. Bez diváků.

Přerov: Zatloukalová, Kotlabová, Pavlová, Diatková, Šádková, Dlouhá, libera Kulová, Horská. Střídaly: Semerádová, Boudová, Plešingrová, Grančaiová. Trenér: Radim Vlček.

Prostějov: Fričová, Kvapilová. Kopáčová, Michalíková, Kožoušková, Dvořáčková, libero Stavinohová. Střídaly: Weidenthalerová, Pluhařová. Trenér: Lubomír Petráš.