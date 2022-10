Do stavu 4:4 byl začátek utkání vyrovnaný. Pak výborně zapodávala Michaela Smolková, protihráčky dostala do problémů na přihrávce a vzniklé chyby se hostům povedlo ztrestat sedmibodovou šňůrou na 4:11. Ziskem výrazného náskoku nabraly Hanačky pohodu, kterou přetavily do pokračování skvělého výkonu i ve zbytku sady a nečekaně se zrodil debakl 11:25!