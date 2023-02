„Nymburk prožívá složitou sezonu. Vyměnil několik hráčů, i to se podepsalo pod výsledky některých zápasů. Každému týmu pak chvíli trvá, než se nová sestava sehraje. Ale k dispozici má hodně kvalitní basketbalisty, do naší haly přijede hodně těžký soupeř, který se chce za každou cenu zvednout,“ tuší velkou dřinu trenér Hanáků Tihomir Bujan.

Olomoucko prohrálo poslední čtyři zápasy, přestože v posledních dvou zápasech proti Ústí nad Labem a v Děčíně odehrálo povedené pasáže. Doma se Slunetou až do konce bojovalo o důležité vítězství, na palubovce Válečníků vyhrálo dvě čtvrtiny, přesto pokaždé odešlo poraženo.

„Sráží nás hluché pasáže, v nichž opakovaně neproměníme otevřené střely nebo snadné nájezdy. Nedaří se nám dotáhnout nadějně rozehrané zápasy do vítězného konce. Nesmíme ale přestat věřit, že se to zlomí. Třeba právě v posledním utkání základní části. Výhra by se nám opravdu hodila,“ povzbuzuje svůj tým trenér Bujan.