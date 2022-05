Roland Garros je pro Muchovou po návratu po zranění čtvrtým turnajem sezony a znovu ukazuje, že když je zdravá, patří do světové špičky. Proti aktuální trojce žebříčku WTA Sakkariové předvedla výbornou hru a většinu zápasu byla lepší než řecká soupeřka.

První set mohla Muchová vyhrát rychleji, ale za stavu 5:2 nevyužila tři setboly při podání soupeřky. Uspěla až při osmém po vítězném bekhendu v tie-breaku, který získala 7:5. Ve druhé sadě šla dvakrát do brejku, ale o výhodu vždy přišla. V druhém tie-breaku vedla 3:0, na 4:2 zvýšila esem z druhého servisu a zápas ukončila ranou po lajně z forhendu.

"Je to nádherný pocit, že zase můžu takhle hrát. Je to pro mě moc důležité. Byl to pro mě velký test, výzva a jsem ráda, jak jsem to zvládla," řekla pětadvacetiletá Muchová v rozhovoru na kurtu. Postupem do třetího kola vyrovnala své maximum v Paříži a vylepšila si bilanci v soubojích s hráčkami světové pětky na 4:2.

V boji o osmifinále se loňská semifinalistka Australian Open a dvojnásobná čtvrtfinalistka Wimbledonu utká s Američankou Amandou Anisimovovou, která v prvním kole porazila bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou z Japonska. Se současnou 28. hráčkou světa se olomoucká rodačka dosud nestřetla.

Muchovou těšilo, že nejlepší tenis hrála v nejdůležitějších chvílích

Především zvládnutým koncovkám vděčí tenistka Karolína Muchová za výhru ve druhém kole Roland Garros nad favorizovanou Marií Sakkariovou. V tie-breacích zahrála výborně a znovu si na grandslamu vyšlápla na silnou sokyni.

V Paříži poprvé hrála na jednom ze dvou největších dvorců. Arena Suzanne Lenglenové se postupně zaplnila a diváci často tleskali umění svěřenkyně Davida Kotyzy. "Atmosféra byla skvělá, byl to moc hezký pocit. Mám ráda velké kurty, a když vás diváci ženou. To mě na tenise baví, je to obrovská motivace hrát na takových kurtech. Žene mě to dopředu," řekla.

Výhrou nad Sakkariovou přidala Muchová další skalp hráčky ze světové špičky a má ve srovnání s většinou tenistek se soupeřkami z první pětky pozitivní bilanci (4:2). "Nad tím ani tak nepřemýšlím, když jdu na zápas. O Sakkariové vím, že je to dobrá hráčka a hraje hlavně skvěle na antuce. Ale nijak si to neberu k tělu. Já jsem devadesátá," řekla nyní 81. hráčka WTA.

Muchová ale moc dobře ví, že na současné příčky nepatří. Loni v květnu byla už devatenáctá, ale propadla se vinou zranění. Očekává, že bude znovu stoupat. "S týmem se připravujeme, jak nejlíp to jde a doufám, že ranking půjde nahoru. Ale tohle bylo teprve druhé kolo," řekla.

Nosková byla kousek od skalpu vítězky US Open. Paříž jí aplaudovala

Vítězství nad Sakkariovou dokazuje, že umí hrát na přední hráčky a navíc předvádí nejlepší výkony na grandslamech. Loni cestou do semifinále Australian Open vyřadila světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, ve Wimbledonu 2019 si poradila s tehdejší trojkou Karolínu Plíškovou a na US Open třeba s Garbiňe Muguruzaovou či někdejší hvězdou Venus Williamsovou

"Jsou to ty největší turnaje, na ně jsem nejvíc motivovaná zahrát dobře. Určitě pomáhá i denní pauza, mám víc času na regeneraci. Na grandslamech máme i skvělé kurty a ochozy jsou plné lidí. To mě prostě nejvíc baví a motivuje," pronesla pětadvacetiletá tenistka.

Raducanuová na Roland Garros vypadla, Djokovič a Zverev jdou dál

Šampionka US Open Emma Raducanuová vypadla na Roland Garros při debutu na pařížské antuce ve druhém kole. Britská přemožitelka Lindy Noskové z úvodního duelu podlehla běloruské tenistce Aliaksandře Sasnovičové 6:3, 1:6, 1:6. Míč od prohry byl třetí nasazený Němec Alexander Zverev, ale v duelu se Sebastiánem Báezem odvrátil v pátém setu mečbol a Argentince porazil 2:6, 4:6, 6:1, 6:2 a 7:5. Jistě prošel dál obhájce titulu Novak Djokovič. Slováka Alexe Molčana, kterého vede Srbův bývalý kouč Marián Vajda, zdolal 6:2, 6:3 a 7:6.

Dvanáctá nasazená Raducanuová musela ve třech setech bojovat o postup i proti sedmnáctileté české kvalifikantce, další dlouhý duel už ale nezvládla. V úvodním setu sice Sasnovičovou útočnou hrou přetlačila, pak ale Běloruska začala na kurtu dominovat a při sedmém startu na Roland Garros přešla poprvé v kariéře přes druhé kolo.

Olympijský vítěz z Tokia Zverev se dva sety trápil a Báez hrál naopak výborný antukový tenis. "Po druhém setu jsem plánoval volno v Monaku, s kým pojedu a jaké to bude na pláži," vtipkoval Zverev v rozhovoru po utkání. "Ale vážně, snažil jsem se najít cestu a bojovat," dodal.

Od třetí sady našel rytmus a 36. hráče světa Báeze začal přehrávat. V pátém setu se znovu hrálo vyrovnaně a za stavu 4:5 čelil Zverev při svém servisu mečbolu. Poslal podání do forhendu soupeře a Argentinec returnoval do autu. "Jsem rád, že jsem pořád v turnaji," oddechl si Němec.

Podání si udržel, získal brejk na 6:5 a následně utkání po třech hodinách a 36 minutách doservíroval. Po mečbolu si nahlas zařval a u sítě o hlavu menšího Báeze chlácholil. "Vést dva nula a prohrát je ten nejhorší pocit," vzpomínal na své prohrané finále US Open v roce 2020 s Dominicem Thiemem, nad kterým tehdy v New Yorku vedl právě 2:0 na sety.

Djokovič se s Vajdou rozešel v březnu a nyní proti němu stál jeho nový svěřenec. "Molčan je pro mě soupeř jako každý jiný, ale ještě nikdy jsem nehrál zápas, kdy by Marián seděl v soupeřově boxu. Vůbec se na to netěším," přiznal první hráč světa před zápasem.

Utkání ale zvládl Djokovič bez problémů a úvodní dva sety získal jistě. V zápase si prohrál jen jednou servis a o výsledku třetího setu rozhodl v tie-breaku, který získal poměrem 7:4.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 43,6 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Auger-Aliassime (9-Kan.) - Ugo Carabelli (Arg.) 6:0, 6:3, 6:4, Isner (23-USA) - Barrere (Fr.) 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), Norrie (10-Brit.) - Kubler (Austr.) 6:3, 6:4, 6:3, Zapata (Šp.) - Fritz (13-USA) 3:6, 6:2, 6:2, 6:3, Chačanov (21-Rus.) - Dellien (Bol.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3, Bedene (Slovin.) - Cuevas (Urug.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:5), 6:4, Krajinovič (Srb.) - Gojo (Chorv.) 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:1, Djokovič (1-Srb.) - Molčan (SR) 6:2, 6:3, 7:6 (7:4), Zverev (3-Něm.) - Báez (Arg.) 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5, Nakashima (USA) - Griekspoor (Niz.) 7:6 (8:6), 6:4, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Mertensová (31-Belg.) - Bouzková (ČR) bez boje, Muchová (ČR) - Sakkariová (4-Řec.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), Fernandezová (17-Kan.) - Siniaková (ČR) 6:3, 6:2, Sasnovičová (Běl.) - Raducanuová (12-Brit.) 3:6, 6:1, 6:1, Azarenková (15-Běl.) - Petkovicová (Něm.) 6:1, 7:6 (7:3), Teichmannová (23-Švýc.) - Danilovičová (Srb.) 6:4, 6:1, Gauffová (18-USA) - Van Uytvancková (Belg.) 6:1, 7:6 (7:4), Kerberová (21-Něm.) - Jacquemotová (Fr.) 6:1, 7:6 (7:2), Anisimovová (27-USA) - Vekičová (Chorv.) 6:4, 6:1, Kanepiová (Est.) - Haddadová (Braz.) 6:4, 6:4, Stephensová (USA) - Cirsteaová (26-Rum.) 3:6, 6:2, 6:0.