„I přes úvodní ztracené podání byl začátek docela dobrý. Měla jsem tam dobré věci, ale byla jsem trošku nervóznější. Potřebovala jsem si zvyknout na diváky a celý ten stadion,“ hodnotila 189. hráčka světa Karolína Muchová.

Proměnila přitom až čtvrtý setbol a u toho druhého, když měla nahraný míč, podklouzla.

„Usmála jsem se tomu, protože ani nevím, co jsem tam udělala za pohyb. Chtěla jsem to zakončit, míč šel na mě, ale nějak mi to podklouzlo. Pak jsem se na to snažila nemyslet,“ usmála se.

Druhý set začal pro rodačku z Olomouce ještě hůře. Rychle to bylo 1:4, ale potom přišlo pět gamů v řadě pro Karolínu Muchovou.

„Měla jsem tam slabší chvilku, takové hluché místo. Ani nevím, proč se to stalo. Potřebovala jsem se něčím chytit, dostat se do toho přes nějakou výměnu. Dobře jsem zareturnovala a jsem ráda, že se mi povedlo se takhle nastartovat. Pak už jsem si za tím šla,“ komentovala tenistka.

Brazilské soupeřce nepomohla ani pauza na ošetření, kterou si vyžádala před poslední desátou hrou druhé sady za stavu 5:4 pro Muchovou. Česká hráčka ji totiž potom vyhrála čistou hrou.

„Byla to nějaká taktika, nevím, jestli ji něco bolelo, ale nerozhodilo mě to ani mi to neublížilo, protože jsem potom vyhrála všechny míče,“ byla spokojená Muchová.

Muchová si tak připsala zajímavý skalp hráčky, které se letošní sezona opravdu vydařila.

„Nepřemýšlela jsem nad tím tak, že bych se na ni chtěla vytáhnout. Jsem ráda, že jsem dostala divokou kartu a že jsem vyhrála. Cítím, že můžu hrát s holkami, ať už jsou dvacáté, padesáté nebo sto padesáté a že mám šanci vyhrát,“ sdělila.

V dalším kole ji čeká kvalifikantka a 151. hráčka světa Američanka McNallyová, která v úvodním kole vyřadila hladce Rusku Annu Blinkovou. „Byla jsem na strečinku, pak rychle na jídle a teď jsem na tiskovce, takže jsem o dalším kole ještě vůbec nepřemýšlela. Ale postoupit se dá přes každou hráčku. Navíc fanoušci byli skvělí,“ uzavřela šestadvacetiletá tenistka. Hrát by měla ve čtvrtek na hlavním dvorci jako druhá v pořadí.

Už před Muchovou zvládla svůj duel další Češka Barbora Krejčíková proti Shelby Rogersové a následně postoupila také světová jednička Polka Iga Swiateková po skreči Tomljanovičové ve druhém setu.

Muchová - Haddad Maiaová 6:4, 6:4

Krejčíková - Rogersová 6:2, 6:2

Swiateková - Tomlajnovičová 7:5, 2:2 skreč Tom.