Sedmnáctiletá rodačka z Moskvy Vidmanová, která už momentálně reprezentuje Česko, porazila fedcupovou reprezentantku Siniakovou v náročné maratonské bitvě 6:4, 3:6, 7:6.

Talentovaná hráčka bez dosavadních zkušeností ze světového okruhu WTA si díky akci Českého tenisového svazu Trofej Solidarity a Naděje by Moneta mohla poprvé v kariéře zahrát proti velké hvězdě.

„Byla to super příležitost, zahrát si s takovou hráčkou. Na turnajích se mi tohle zatím nepoštěstí, takže to jsou pro mě výborné zápasy. Jsem za to ráda,“ uvedla Vidmanová pro Tenisový svět.

V Prostějově zvládla i kvalifikaci, takže má v nohách už čtyři duely. „Překvapivě mám ještě docela sílu. Možná je to i z té radosti,“ usmívala se.

Siniaková si může spravit chuť už ve čtvrtek, kdy se v dalším utkání své skupiny utká s Brendou Fruhvirtovou, další mladou tenisovou nadějí.

Mezi muži se o překvapení postaral Petr Michnev, který přehrál Václava Šafránka. Ve středu se dařilo hráčům prostějovského klubu, zvítězili Zdeněk Kolář, David Poljak, Adam Pavlásek i Jiří Lehečka.

Ve čtvrtek pokračují zápasy ve skupinách. Program startuje v 10 hodin.

Moravia Open 2020, Prostějov (antuka):

Dvouhra mužů: Pavlásek – Štyler 6:4, 7:6(6), Kolář – Staněk 6:1, 4:6, 6:4, Lehečka – Vrbenský 6:3, 6:3, Šátral – Gengel 6:3, 5:7, 6:3, Klein (SR) – Nejedlý 6:2, 6:0, Poljak – Siniakov 7:6(5), 6:2, Forejtek – Sachko (Ukr.) 7:6(4), 6:1, Michnev – Šafránek 6:2, 6:7 (5), 7:5.

Dvouhra žen: Nosková – Miklová 6:2, 6:2, Kolodziejová – Marková 6:4, 6:3, Vidmanová – Siniaková 6:4, 3:6, 7:6 (4), B. Fruhvirtová – Sisková 6:3, 6:1, Krejčíková – Laboutková 7:6(5), 6:2, Horáčková – L. Fruhvirtová 6:3, 6:4, Vlkovská – Smitková 6:3, 6:2, Tomanová – Palicová 3:6, 7:6(6), 6:4.

Čtvrteční program:

Centr, 10.00: Gengel – Lehečka, Vidmanová – Sisková, Marková – Nosková, Forejtek – Šafránek.

Kurt 1, 10.00: Siniakov – Klein (SR), Siniaková – B. Fruhvirtová, Krejčíková – L. Fruhvirtová, Sachko (Ukr.) - Michnev.

Kurt 2, 10.00: Poljak – Nejedlý, Kolář – Štyler, Kolodziejová – Miklová, Smitková – Tomanová.

Kurt 6, 10.00: Šátral – Vrbenský, Pavlásek – Staněk, Horáčková – Laboutková, Vlkovská – Palicová.