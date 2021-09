Nechyběli u toho hráči, kteří na tuzemské scéně působí v Olomouci či Přerově – Jakub Cik, Petr Školoud a Jan Andrýsek. S Prostějovem je zase spojena jedna z dlouholetých opor a nejvýraznějších tváří české reprezentace – Patrik Šebek. Ten u Jestřábů končil svou kariéru na ledě a zářil i v prostějovské mládeži.

„S klukama jsme se znali tak nějak všichni, ať už jako spoluhráči, nebo coby soupeři. Sedli jsme si, makali jeden za druhého a šli krůček po krůčku,“ pochvaluje si Petr Školoud, který s Šebkem působí ve francouzském Rethelu a na světový šampionát se podíval vůbec poprvé.

Nejen on ale před prvními zápasy netušil, co od soupeřů a výkonů českého týmu očekávat. „Neměli jsme žádnou přípravu, sehráváme se vlastně zápas od zápasu,“ přiznal během šampionátu Patrik Šebek.

Dopadlo to tak, že výkony českého týmu byly lepší a lepší. Ve čtvrtfinále Češi i díky gólům Přerovanů Školouda s Andrýskem porazili Slovensko 5:0. V semifinále pak Patrik Šebek odšpuntoval kanonádu 6:2 proti Itálii.

To nejlepší pak přišlo na konec. Kanadu Češi potopili sedmigólovým výpraskem!

„To už byla pohádka. Vyhrát proti Kanadě 7:0, to se jen tak nestává,“ kroutí hlavou Petr Školoud.

„Byli jsme z toho překvapení. Zápas se takto jednoznačně nevyvíjel. Prvních pět minut nám nepůjčili puk, drželi si to vzadu, udělali jeden rychlý výpad, pak si to zase dobruslili a drželi to,“ popsal střelec.

Pak ale Šebek s Bernadem poslali Česko do vedení 2:0. A ve druhém poločase se spustila kanonáda. „Nevypadalo to, že to bude takový debakl. Ale pak už to bylo o hlavách. Když jsme cítili, že se blížíme k vytouženému cíli, tak to tam napadalo,“ pousmál se Školoud.

Češi tak přidali další zlato k těm z let 2007, 2011, 2013, 2015, 2016 a 2018.

„Oslav se ujal správný kapitán Pavel Strýček. Ten už má za sebou snad více než deset mistrovství světa. Přímo na místě to bylo velké, užili jsme si to,“ dodal závěrem Školoud, který stejně jako několik spoluhráčů odnesl náročný program zraněním. Tahle náplast je ale skutečně zlatá.