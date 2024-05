Osobnosti ze světa tenisu, šoubyznysu, politiky. Celebrity i významné persóny se ve středu odpoledne přišly rozloučit s otcem přerovského tenisu Petrem Huťkou. Jednou z nejvlivnějších, minimálně sportovní sféry, byl Miroslav Černošek. Šéf prostějovského tenisu měl pochopitelně k prezidentovi TK Precheza Přerov velmi blízko.

Přerov, pohřeb Petr Huťka | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Byla to významná osobnost československého a českého tenisu. Je to smutné. Jsem o rok mladší a tyto příběhy mě moc netěší,“ přiznal 76letý podnikatel, manažer a funkcionář.

Připomněl důležitost pořadatelství prestižní tenisové ankety Zlatý kanár, která díky Petru Huťkovi míří každoročně do Přerova. „Se Zlatým kanárem jsme začínali my, on ho převzal do Přerova. Naše vztahy byly velice přátelské,“ řekl Černošek.

Zdroj: Petra Poláková - Uvírová

Člen realizačního týmu vítězů Davisova poháru z roku 1980 a úspěšný trenér pro Černoška znamenal konkurenci a zároveň i hnací motor.

Rivalita, vzájemná úcta a respekt

„Určitě ano. Mnohokrát jsme se utkali jako soupeři. Byli jsme od sebe hodně blízko. Hráči z Prostějova nejprve všichni odcházeli do Přerova, pak jsme se dostali nahoru my a najednou to bylo naopak. Ať už to byla moje žena, Karel Nováček, Jana Novotná a další. Takový je život, dostali jsme se v Prostějově na úroveň, kterou si držíme,“ uzavřel Miroslav Černošek.

