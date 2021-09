Drama se šťastným koncem. Karty závěrečného madisonu byly rozdány jasně. O prvenství měli bojovat Nizozemci a Italové, na zbytek startovního pole zbývalo poslední místo na bedně. To si nakonec k obrovské radosti přítomných diváků vyjeli borci ve žlutomodrých dresech.

"Čekali jsme na poslední závod, chtěli jsme udělat dobrý výsledek. Podařilo a můžeme být spokojení," usmíval se polský veterán Wojciech Pszczolarski. "Ve dvojicích je to má první bedna na Malečkovi. Mám velkou radost, protože ten závod mám v srdíčku od malinka. Z mého pohledu se jedná o velkou prestiž, opravdu mám k Malečkovi obrovský vztah," komentoval Dan Babor a s úsměvem dodal: "Nakopnul nás první vyhraný spurt. Vytáhnul jsem to z paty."

Středeční taktická příprava přinesla ovoce. Prostějovská dvojice skončila při předchozím madisonu v rámci Velké ceny Olomouckého kraje na šestém místě.

"Jednalo se o takovou generálku. Zkoušeli jsme, jak by nám to mohlo jít. Dan je rychlejší, tak chodil do spurtů, já to také zkoušel, ale moc mi to nešlo," ohlédl se polský tempař.

Atmosféru brousil i nenapodobitelný spíkr Svatopluk Buchta. "To co se zračí v Danově tváři nejsou slzy štěstí, ale slzy bolesti," hnal do finiše domácího spurtéra.

"On je nejlepší komentátor v Evropě. Samozřejmě, že ho vnímáme. Navíc já jsem takový narcis, pokaždé když mluví o mně, tak si to užiju," culil se kelímkem piva v ruce Babor.

"Posledních šest kol jsem Svaťu slyšel dobře. Když křičel, že Dan spurtuje, tak jsem věděl, že to je dobré," dodává Pszczolarski s tím, že závodí na Malečkovi od roku 2012 a poprvé se dostal na kýženou bednu.

"Je to moje první bedna, nedostal jsem se na ni v bodovačce, ve scratchi ani v madisonu. Načekal jsem se dlouho," uzavřel polský borec v prostějovských barvách.

Spokojenost sálala i z šéfa. "Odjeli jsme všechny závody, takže to dopadlo podle předpovědí. Škoda pádu ve sprintu, kdy musel Kuba Šťastný do nemocnice a Sándor Szalontay musel vzdát finále. Doufám, že kluci budou brzy v pořádku. Letošní ročník byl kvůli všelijakým přesunům v kalendáři bez mládeže, ale určitě to už nikdy nebudeme chtít opakovat," hodnotil Petr Šrámek, předseda pořádajícího SKC TUFO Prostějov s tím, že mu největší radost udělalo třetí místo v madisonu.

"Čekali jsme dlouho, ani nevím kolik let jsme nebyli na bedně. Navíc je potěšující, že jsme za sebou nechali i jezdce pražské Dukly," komentoval Šrámek a uzavřel: "Poděkování patří Olomouckému kraji, městu Prostějov a všem sponzorům. Stejně tak všem rodičům a dobrovolným pořadatelům. Bez jejich podpory bychom takovou akci nemohli pořádat."

Z výsledků jasně vyplývá, že bezkonkurenčním králem prostějovského okruhu byl nizozemský expres Philip Heinen, který se svým parťákem Vincentem Hoppezakem ovládli oba madisony. Heijnen přidal i prvenství v bodovačce v rámci Velké ceny Olomouckého kraje a Hoppezak pro změnu ovládl scratch. Stejnou disciplínu pak ve Velké ceně Prostějova (VCP) ukořistil pro změnu Heijnen. Největším soupeřem byli Nizozemcům reprezentanti Itálie, bodovacímu závodu VCP vládl Matteo Donega, který se svým parťákem Paolo Simionem získali druhé místo v Memoriálu Otmara Malečka. Sprint se stal kořistí Novozélanďana Jordan Castle, mezi ženami kralovala Nikol Plosajová z Polska.