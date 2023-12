Jako Kyrgios? Temperamentní Mrva obhájil pozici tenisového talentu roku

Jednou by chtěl být v první světové desítce. Zatím se to 16letému tenistovi Prostějova Maximu Mrvovi podařilo mezi juniory. Česká naděje ovšem podruhé za sebou získala Zlatého kanára pro talent roku mezi chlapci. To je slušný start pro mladíka, který se netají tím, že jeho vzor je kontroverzní Australan Nick Kyrgios.

Zlatý kanár 2023 v Přerově. Jakub Menšík hraje na bicí, Petr Huťka se dočkal ovací ve stoje | Video: Deník/Ivan Němeček