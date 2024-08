Jeden z největších cyklistických dráhových závodů ve střední Evropě je za dveřmi. Od čtvrtka 29. do soboty 31. srpna bude na prostějovském velodromu k vidění třídenní program mezinárodních cyklistických závodů. Ve čtvrtek odstartuje GP TUFO – VC Olomouckého kraje, v pátek a sobotu bude program pokračovat již 25. ročníkem závodu Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka. Oba závody jsou zařazeny do mezinárodního kalendáře UCI.

Čtvrteční GP TUFO – VC Olomouckého kraje v kategorii CL 2 je určena pouze pro závodníky a závodnice elitní a juniorské kategorie, kteří se utkají v disciplínách scratch, eliminace a madison. Začátek finálových závodů je plánován na 14.30 hodin a předpokládaný konec okolo 20 hodiny.

Tradiční „Maleček“ počítá s účastí mládežnických kategorií, které se po oba dny utkají ve zkrácené formě omnia a jejich závody jsou zahrnuty do Českého poháru mládeže. Elitní a juniorské kategorie mužů a žen budou soupeřit o body do světového rankingu v závodech se statutem UCI CL 1.

Madison premiérově v pátek

Ženy, juniorky a junioři se v pátek poměří v olympijském omniu, tedy cyklistickém čtyřboji. Muži se v pátek vydají do soubojů v disciplínách scratch, bodovací závod a madison. U madisonu, který je tradičním vrcholem těchto závodů, pořadatelé přistoupili ke změně a přesunuli tuto disciplínu ze sobotního večera na páteční.

Vrcholem bude bodovačka

V sobotu na ženy, juniorky a juniory čekají souboje v disciplínách scratch, eliminace a bodovací závod. Muži v sobotu absolvují omnium, jehož poslední disciplína bodovací závod bude závěrečným závodem třídenních bojů.

Program závodů GP Prostějov – Memoriál Otmara Malečka je plánován v pátek od 13.30 do 21.30 hodin a v sobotu od 11.30 do 19.00 hodin.

Hlavně nesmí pršet

„V letošním roce jsme se vrátili s oběma závody do tradičního termínu v posledním srpnovém víkendu. Předběžná startovní listina počítá se závodníky z 20 zemí světa. Věřím, že diváci uvidí krásné souboje dráhových cyklistů, na které jsou v Prostějově zvyklí. Mým největším přáním tak zůstává, jako každoročně, aby nám přálo počasí. Bohužel dráhová cyklistika se na otevřeném velodromu v dešti provozovat nedá," uvedl ředitel závodů Michal Mráček.

Česká dvojice z OH v Paříži. Diváci se mohou těšit hned na několik zajímavých závodníků. Na startu určitě nebude chybět úspěšný olympionik oblékající prostějovské klubové barvy Jan Voneš a také Denis Rugovac, se kterým na OH v Paříži vybojovali v madisonu výborné 7. místo.

close info Zdroj: se svolením Jana Brychty zoom_in Největší dráhový cyklistický závod ve střední Evropě - GP Prostějov - Memoriál Otmara Malečka se uskuteční od 29.-31. srpna 2024.

Na prostějovské dráze budou závodit také dva závodníci, jejichž kariéra je s prostějovským klubem velmi spjatá. Daniel Babor oblékal prostějovský dres čtyři roky a Tomáš Bárta dokonce šest let, dnes oba reprezentují španělský profesionální tým Team Caja Rural - Seguros RGA.

Radost z toho má i organizační šéf Michal Mráček. „Dnes už jsou Dan s Tomášem téměř čistě silničáři. O to více si vážím toho, že přijedou do Prostějova. Kluci se mi sami ozvali, že chtějí v Prostějově závodit a udělali nám tím velkou radost. Určitě neplánují být jen do počtu a věřím, že budou vidět! Mají na to z dráhy dostatek zkušeností,“ dodává.

Hvězda z jihu Evropy

Dalším skvělým závodníkem je Ital Mateo Donega, kterého příznivci dráhové cyklistiky v Čechách dobře znají a mohou se na jeho výkony těšit i v Prostějově. Určitě s ním bude třeba počítat v okruhu favoritů pro všechny disciplíny.

Ambice mají i domácí borci

Mimo Jana Voneše budou chtít bojů do přední příčky jistě zasáhnout také další závodníci domácího TUFO PARDUS Prostějov. Internacionál Wojciech Pszczolarski, Radovan Štec, Matyáš Koblížek, to jsou závodníci, které zdobí řada cenných kovů ze světových soutěží. Petr Vávra a slovenský reprezentant v Martin Chren, který obléká prostějovský dres, jsou také skvělými závodníky.

„Věřím, že domácí prostředí a diváci našim klukům dodají nějaké síly navíc a budou bojovat o přední umístění,“ přeje si Michal Mráček.

Hvězdní spíkři

Přehled o dění na dráze a komentáře ze světa cyklistiky divákům zprostředkují expert Eurosportu Josef Kratina a nestor komentování prostějovských závodů Svatopluk Buchta.

"Diváci se budou moci po celou dobu trvání závodů občerstvit dobrým pivem a lahůdky z grilu, místa pro sezení budou připravena uvnitř i po obvodu velodromu, stačí jen přijít a užít si to," zve všechny příznivce Michal Mráček.