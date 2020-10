Přestože nepatřila mezi největší favoritky, bojovala se soupeřkami bez bázně a po závodě se jí na krku houpala stříbrná odměna.

„Hlavně rodina a přátelé mi poslali moc zpráv, kde mi přáli hodně štěstí. Ve vylučovačce se mi dařilo už na Memoriálu Otmara Malečka, takže jsem si řekla, že jim trochu uvěřím a snad do třetího místa budu,“ pronesla sedmnáctiletá česká reprezentantka a závodnice TUFO Pardus Prostějov.

Bártová přitom neměla daleko ani ke zlaté medaili. Ve vylučovacím závodě jedou všechny cyklistky pohromadě a v každém druhém okruhu vypadne ta, která projede cílovou páskou poslední.

Vyřazení oznamuje hlasatel, jenže když měla dráhu opustit nakonec třetí Daniek Hengeveldová z Nizozemska, trvalo témě celé kolo, než odstoupila. Bártová a Daniela Camposová z Portugalska počítaly, že pojedou rozhodující kolo, ale rozhodčí vyhlásili konec závodu a zlato pro Portugalku.

Podle české výpravy měli ukázat žlutý prapor a přidat ještě jedno kolo. „Ani jedna z nás nevěděla, jestli jsme v cíli, nebo ještě spurtujeme další kolo. Netušily jsme, kdo je vyloučený, myslely jsme, že ještě jedeme ve třech. Byl v tom strašný chaos,“ hlesla.

Lze jen spekulovat, jak by dopadl souboj mezi Bártovou a Camposovou jinak. „Kdyby nás daly znovu, možná bych si ji udržela nad sebou. I tak jsem ráda za medaili,“ uvedla.

Dráhové cyklistice se věnuje šest let, ale v juniorské kategorii jezdí první sezonu. Ve vylučovačce ukazuje své schopnosti.

„Myslím, že mám docela ostré lokty, umím si udělat místo. Nebojím se. Tahle disciplína mi sedí,“ řekla dráhařka z Olešnice na Olomoucku.

Před závodem sice cítila nervozitu, ale řídila se radami, které jí dal kouč Marek Mixa.

„V duchu jsem si opakovala, že vylučovačka není o tom být v každém kole první, ale předposlední. Dávala jsem si do hlavy, aby mě soupeřky nezavřely, že nemůžu jezdit moc vrchem, protože by to strašně bolelo. Snažila jsem se být od začátku vepředu, abych někde neudělala blbost,“ líčila.

Na evropském šampionátu měla jet ještě bodovací závod jednotlivkyň a dvojic, ale kvůli změně programu pojede v pondělí jen první disciplínu.

„V bodovačce je daleko víc spurtů a mám tam těžké holky. Snad budu do top pětky,“ dodala.