Tažení Jiřího Lehečky prostějovským turnajem MONETA Czech Open skončilo v semifinále. Osmnáctiletý tenista prohrál slibně rozehranou bitvu s favorizovaným Polákem Kamilem Majchrzakem 6:4, 1:6, 2:6.

Jiří Lehečka | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Je to pro mě strašně cenný turnaj. Odehrál jsem tady čtyři výborné zápasy, z toho tři vítězné. Hodnotím to slušně,“ vyprávěl Lehečka do kamery České televize.