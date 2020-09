Osmnáctiletý tenisový talent Lehečka na prostějovské antuce navázal na kvalitní výkony z předchozích turnajů v Praze. Proti hráči elitní světové dvoustovky zvládl ustát tříhodinový maraton.

„Je to strašně cenné vítězství a jsem o to víc rád, že se mi to povedlo tady doma v Prostějově, kde už dlouho trénuji, před zraky všech, kteří mě podporovali,“ prohlásil Lehečka v rozhovoru pro Tenisový svět.

Proti Ferreirovi Silvovi vyhrál první set v tie-breaku. „Pak už mi trochu odcházel první servis, kterým jsem si hodně pomáhal,“ přiznal Lehečka. Iniciativu tak převzal favorizovaný Portugalec, který se ve třetím setu dostal dokonce do vedení 4:2.

Potom ale Lehečkovi pomohl i šťastný brejk. „Dokázal jsem to vybojovat, zatnul jsem zuby a hrál od začátku až do konce,“ usmíval se Lehečka po vítězství 7:5 ve finálovém setu.

Ve 2. kole se česká tenisová naděje střetne se Srbem Nikolou Milojevičem, který překvapivě vyřadil šampiona Czech Open z roku 2018 Jaumeho Munara ze Španělska.

Svrčina měl našlápnuto

Ještě těžšího soupeře měla pro 1. kolo další domácí divoká karta – Dalibor Svrčina. Sedmnáctiletý hráč se člena elitní stovky světového žebříčku Stefana Travaglii z Itálie vůbec nezalekl.

„První set jsem hrál dobře, soupeř dělal trochu víc chyb,“ hodnotil Svrčina sadu, kterou překvapivě vyhrál 6:3.

Klíčový byl ale začátek druhého setu, který zvládl lépe italský tenista. Zkušenější Travaglia postupně našel recept na slabší Svrčinovo podání a nakonec si došel pro pohodový postup. „Na druhém servisu musím ještě hodně zapracovat,“ přiznal Svrčina, který si minulý týden zahrál s Ernestsem Gulbisem. Zatímco v Ostravě padl bez ztráty setu, na Hané ještě víc ukázal svůj potenciál.

„Je vidět, že se i s takovými hráči dá hrát, soupeř mě po zápase chválil,“ potěšilo Svrčinu. „Ještě ale musím zlepšit pár věcí,“ dodal.

Největším českým zklamáním dne bylo vystoupení Lukáše Rosola, který se do hlavní soutěže Czech Open dostal coby lucky loser. S Filipem Horanským ze Slovenska prohrál za hodinku a čtvrt. „Vypadá to, že jsem prohrál relativně lehce, ale hrálo se a šance byly. Mohlo to skončit klidně na moji stranu,“ hodnotil pro Tenisový svět Rosol, který si postěžoval na kvalitu centrkurtu.

„Filip jen vrací a bohužel je tenhle kurt rozbitý u základní čáry. Když zahrál delší balon, tak to bylo vabank, kam to skočí. Kolikrát jsem zahrál rám, nebo jsem to vůbec netrefil, jak byl ten kurt špatný,“ dodal Rosol.

Veselý jde do boje

V úterý se na prostějovské antuce představí i trojnásobný vítěz Czech Open Jiří Veselý. Jeho souboj s Bělorusem Iljou Ivaškou se bude hrát jako třetí zápas v pořadí na centrálním dvorci.

Úterní program otevře souboj domácí divoké karty Zdeňka Koláře s obhájcem titulu Pablem Andújarem ze Španělska.

