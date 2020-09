Jiří Lehečka se v úvodu svého druhého vystoupení na prostějovském turnaji poměrně trápil. „Od začátku to byl velmi těžký zápas. První set se vůbec nevyvíjel podle mých představ, málem jsem prohrával 1:4 a hrál jsem velmi špatně,“ přiznal v rozhovoru pro Tenisový svět.

Klíčovým pro úvodní sadu byl Lehečkův kvalitní servis, kterým se udržel ve hře. Osmnáctiletý talent se postupně zlepšoval a rozhodnout musela zkrácená hra.

Tie-break ovládl domácí hráč 7:4 a navíc drtivě vstoupil do setu číslo dvě.

Druhá sada byla sice ve znamení ztracených servisů, přesto se český tenista mohl radovat z vítězství nad hráčem druhé světové stovky a zároveň z premiérového postupu do čtvrtfinále Czech Open.

„Je to pro mě další cenný skalp velice zkušeného a kvalitního hráče,“ pochvaloval si Lehečka, který v úvodním kole porazil Portugalce Frederica Ferreiru Silvu.

Na kurtu se řídí jednoduchým mottem: „Snažím se hrát kolo od kola a hrát co nejlepší tenis.“

To se mu v Prostějově zatím daří. Ve čtvrtfinále dvouhry, které se hraje ve čtvrtek, vyzve Slováka Filipa Horanského.

„Několikrát jsme spolu hráli tréninkově, takže víme, co od sebe očekávat. Když budu hrát dobře, mohlo by to vyjít,“ dodal Jiří Lehečka, poslední český zástupce v pavouku dvouhry, který si již s jistotou vylepší své postavení v šesté stovce světového žebříčku.

Veselý vyhlíží French Open

Trojnásobný prostějovský šampion Jiří Veselý je ze hry ven. Turnajová dvojka podlehla Aleksandaru Vukicovi z Austrálie 6:7, 3:6.

„Dělal jsem spoustu chyb a nepomáhal jsem si podáním. Nemohl jsem se spolehnout na svoji hru a musel jsem hledat jiné cesty, které bohužel nevyšly,“ vyprávěl zklamaně hráč v rozhovoru pro Tenisový svět.

Největší domácí hvězdě Czech Open nepomohlo ani ošetřování v polovině druhé sady. „Už delší dobu mě bolí rameno, ale zápas to nějak zásadně neovlivnilo. Je potřeba to nejpozději do Paříže vyřešit,“ vyhlížel Veselý blížící se grandslamový turnaj French Open.

„Musím se na to připravit a pokusit se tam uspět. Je to největší turnaj a v Paříži jsem párkrát odehrál dobré zápasy a dobré turnaje,“ řekl Veselý směrem k Roland Garros, které letos startuje koncem září.

MONETA Czech Open

Dvouhra, 2. kolo: Lehečka (ČR) – Milojevič (Srb.) 7:6 (4), 6:3, Vukic (Aus.) – Veselý (2-ČR) 7:6 (4), 6:3, Andújar (1-Šp.) - Giustino (It.) 6:0, 3:0 skreč, Travaglia (3-It.) - Popko (Kaz.), Majchrzak (6-Pol.) - Polmans (Aus.) 6:3, 6:2, Kovalík (SR) – Stebe (Něm.) 6:1, 2:6, 6:2, Kližan (SR) – P. Martínez (5-Šp.) 1:6, 7:6 (6), 6:1, Horanský (SR) – T. Daniel (Jap.) 6:3, 6:4.

Čtvrteční program:

Centr (11.00):

Horanský - Lehečka, následuje: Andújar – Kovalík, Travaglia – Kližan.

Kurt 1 (12.00)

Majchrzak – Vukic, následuje: Poljak, Svrčina – Balaji, Sharan, Arends, Pel – Kolář, Rosol.