Kdo se podívá na výsledek utkání 26. kola extraligy žen mezi prostějovskými a přerovskými volejbalistkami, bude si myslet, že šlo o naprosto hladkou záležitost. Druhá i třetí sada ale byly více než polovinu zcela rovnocenné, Zubřice dokonce vedly. Favoritky ale nakonec vždy rozhodly vytvořením masivní bodové šňůry a zápas zcela ovládly.

Volejbal: Olomouc - Prostějov (20.10.2023) | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Až do poloviny druhého i třetího setu byl totiž jejich průběh velmi vyrovnaný. V první sadě nám hodně pomohla Milica Tošič, ve druhé Klára Faltínová a ve třetím Simona Bajusz vždy dlouhými sériemi bodů na podání. Celkově se mi moc líbila Pepina Smolková, která to zvládla na přihrávce i útočně. Zápas to byl z naší strany vydařenější, i když jsme v něm nezůstali bez chyb. Ve druhém setu jsme zkazili hodně servisů a ve třetím přestali být plně koncentrovaní, dělali v obraně chyby,“ hodnotil zápas kouč vítězek Miroslav Čada.

Začátek střetnutí byl vyrovnaný do stavu 3:4, kdy přišla na podání Milica Tošič. Smečovaným servisem dala dvě esa za sebou a nastartovala šestibodovou sérii domácího týmu, který tím získal uklidňující náskok (9:4). Navíc jej rovnoměrně zvyšoval, neboť výborně podával a mohl se opřít rovněž o kvalitu všech ostatních činností. Až od stavu 15:7 hosté tuhle převahu mírně otupili, ale zahajovací část měla i tak velkou jednoznačnost - 25:15.

Zubřice se však v závěru přece jen chytily, což následně přenesly do úvodu druhé periody. Tu otevřely v hodně obměněné sestavě, zatímco vékáčko párkrát nevynuceně zachybovalo. Nicméně při skóre 2:4 Tošič opět pomohla svým dělem zpoza zadní čáry a rychle bylo otočeno na 5:4, posléze 7:5. Leč soupeřky si už v tu chvíli víc věřily, tudíž okamžitě předvedly další obrat (7:9). Kromě servisu a přihrávky zvedly především útok, naopak Hanačky dál vršily zbytečné hrubky zejména podáním. Než za stále nepříznivých cifer 12:14 zabraly a pronikavým zlepšením hry v podobě třinácti získaných výměn za sebou při super servisu Kláry Faltínové suverénně převzaly kontrolu - 25:14.

Prostějovský mančaft si pak sice pohlídal vstup do třetího dějství (3:1), avšak od vedení 6:4 nastal nečekaný propad. Přerovanky dost přitvrdily, pomohly si zkvalitněnou obranou a vysekly obrat na 7:10. Z problémů se však vékáčko postupně vyhrabalo a v jasném finiši se pak i zásluhou nové drtivé série (15:15 - 24:15) již absolutně neohlíželo zpět - 25:16 a 3:0.

„Mé hodnocené bude jednoduché a rychlé, protože jsme tady nepředvedli víceméně nic. Domácí hráli koncentrovaně, akorát ve druhém setu měli chvíli výpadek a ještě ve třetím to pro nás vypadalo nadějně. Pak nás ale soupeř jasně přehrál a já jsem dnes hodně zklamaný. Za vyrovnaného stavu vždy přišla panika, udělali jsme jednu dvě blbosti na úplně jednoduchých věcech, pak se to s námi vleče. A pod rostoucím tlakem s tím nedokážeme nic udělat. Trochu to možná chápu, protože za sebou máme řadu zápasů, kdy jsme pořád museli. Tentokrát jsme jen mohli, ale nepředvedli fakt nic,“ okomentoval zápas i smutný přerovský lodivod Radim Vlček.

Text: Marek Sonnevend.

VK Prostějov - Volejbal Přerov 3:0 (15, 14, 16)

Rozhodčí: Koutník a Hladišová.

Čas: 75 minut.

Diváci: 350.

Prostějov: Bajusz, J. Smolková, Löff, Tošič, Faltínová, Trnková. Libero: Pállová. Trenér: Miroslav Čada.

Přerov: Zatloukalová, Hůsková, Paige, Biassou, Lazárková, McClellan. Libera: Kulová a Horská. Střídaly: Tinklová, Kohoutová, Oborná, Oujezdská, Köhlerová, Martincová. Trenér Radim Vlček.