Podle původních předpokladů by se mělo mistrovství konat letos v prostějovském tenisovém klubu naposledy, jenže to teď vypadá, že by finálový turnaj mohl na Hané přece jen zůstat.

„Doufám, že dotáhneme jednání do vítězného konce a že dvaadvacátý ročník nebude poslední,“ prozradila Petra Černošková, šéfka tenisových projektů v Prostějově.

Mistrovství světa družstev chlapců a dívek do 14 let se mělo v roce 2020 s Prostějovem po dlouhých dvaadvaceti letech rozloučit. Teď to vypadá na změnu?

Doufám, že loučení neproběhne, protože nějaké takové signály se už objevily. Byli jsme kontaktování ITF (Mezinárodní tenisová federace, pozn. red.), že partner Mexiko se dostává do potíží. Nerada bych předbíhala, ale doufám a pevně věřím, že dotáhneme jednání do vítězného konce a že dvaadvacátý ročník, který máme v tomto roce jistý, nebude poslední. Ale dokud není vše hotovo, nemůžu nic potvrdit.

Udržet si pořadatelství prestižní tenisové akce je velkou výzvou?

My bychom o to určitě stáli, protože když děláte něco dvaadvacet roků, tak se s tím těžko loučí. Ještě loni v průběhu mistrovství světa to vypadalo beznadějně. Teď se ukazuje, že šance je.

Co se týká tradičního mužského challengeru Czech Open, zůstává rozšířený formát turnaje?

Proběhla schůzka mezi představiteli ATP (Asociace tenisových profesionálů, pozn. red.) a vedením okruhu challengerů. Vyvolal to jeden náš kolega z Německa, což mě velmi potěšilo. Také se mu nelíbí navyšování počtu hráčů a to, co nám ATP diktuje. ATP vymyslela rozšíření na 48 hráčů a s nikým z turnajových ředitelů to nekonzultovala. Jsem ráda, že došlo k diskuzi a že si to vedení ATP vyslechlo, že pro turnaje je to velké finanční navýšení. Uvidíme, jak vše dopadne, ale ATP by se nám měla snažit finančně přispět. My určitě budeme MONETA Czech Open organizovat se stejným cílem, aby se představilo co nejvíc mladých českých hráčů, protože pro ně je ten turnaj určený a oni tady můžou získat body.

Změny postihly již minulý ročník, kdy v prvním kole startovalo hned 48 hráčů. Bude si vedení ATP za tímto trendem stát i v dalších letech?

Cesta asi zůstane stejná, ale ATP bude muset turnajům nějak pomoct a trochu to finančně kompenzovat, protože změny jsou velké a byl v tom velký zmatek. Navíc byly dva žebříčky, které začaly platit 1. 8. a k 1. 11. se zase zrušily. Je v tom spousta zmatků. Každá změna bolí, než si to trošičku sedne, ale bylo nešťastné, že vám oznámí navýšení a vy se s tím musíte poprat. Získávání peněz nikde není jednoduché – jak v Německu, jak v Mexiku, tak v Americe. Všude ty problémy jsou. Já doufám, že si to nějak sedne a zavede se do budoucna stabilita, aby všichni věděli, jak na tom jsou.

Pomohly mladým tenistům vůbec tyto změny?

I pro hráče to bylo nepříjemné. Oni nevěděli, na jaký turnaj se dostanou a na jaký ne. Honili body do žebříčku, který se zase zrušil. A zase se body převedly zpátky. Ti, kteří se věnovali sbírání bodů do ITF žebříčku, tak byli zas přepočtem poškozeni. Nakonec to dopadlo tak, že ti mladí se do turnajů stejně nedostali, i když ty změny byly dělané pro ně. Objížděli turnaje ITF a ty body jim stejně sebrali.

Jak se ohlížíte za uplynulým tenisovým rokem z pohledu prostějovského klubu?

Je velká spokojenost, protože zisk pěti mládežnických titulů není žádná legrace. Letos se nám to povedlo. Je to super, moc vedení a trenérům gratuluji. Co se týká extraligy, tak tam jsme určitě taky nezklamali.

Na finále však nedosáhli. Mrzelo vás to?

Náš mužský debl prohrál za stavu 4:4 na zápasy rozhodující tie-break. (Pár Kolář, Svrčina prohrál s duem Majchrzak, Puetz, kteří vybojovali finále pro Přerov, pozn. red.) Hráli jsme s mladými kluky, kteří šanci chytili za pačesy a předvedli se v tom nejlepším světle. Zápasy byly nesmírně vyrovnané a krásné. Všichni chtěli hrozně postoupit a ukázat, že se do finále mohou dostat i bez zraněných Jirky Veselého a Jirky Lehečky. Hráli fantasticky, v našich mladých hráčích perspektiva určitě je.

Vysloužili si mladíci divoké karty na prostějovský challenger?

Určitě. Jirka Lehečka už juniory hrát nemůže, takže tam je to jasné. Ještě jsme s panem Navrátilem úplně neřešili program Dalibora Svrčiny, ale myslím si, že pojede Austrálii a Wimbledon a možná vynechá Paříž a bude hrát tady. Protože když jste poslední rok junior, tak už potřebujete spíš hrát mužské turnaje, než sbírat vavříny mezi juniory. Je to ale reprezentace České republiky, takže tam musíme našlapovat opatrně. Ale Víťa Kopřiva a další mladí budou v Prostějově určitě startovat a zaslouží si to.

Na závěr Czech Open plánujete rozlučku s Tomášem Berdychem. Už jsou na světe konkrétní plány?

Pracujeme na tom. Tomáš říkal, že nikdy nebyl na to, aby dělal nějaké šaškárny v deblu nebo v mixu. Radši by chtěl hrát singla. Ale zase na druhou stranu ví, že nebude držet půl roku raketu v ruce. Uvidíme. Přemýšlíme, jak to uchopit.