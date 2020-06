Je pauza na světovém okruhu pro vás už nepříjemně dlouhá?

Samozřejmě, ale je to pro všechny stejné. Jde o to, kdo se s tím dokáže lépe poprat. Kdo se dokáže lépe připravit na nejisté pokračování sezony. My jsme rádi, že máme možnost hrát turnaje jako jsou Barvy pro budoucnost.

Jak moc prestižní jsou pro vás zápasy na akcích Českého tenisového svazu?

Znamená to hrozně moc. Poslední turnajový zápas jsem hrál na začátku března. Od té doby uběhla spousta času a forma bez zápasů jde samozřejmě dolů. Jsem moc rád, že takovou příležitost máme, o to si toho cením víc, když je to doma v Prostějově. Trénuji tady už nějaký ten pátek a prostředí je pro mě domácí. Doufám, že se přijdou podívat i nějací lidé.

Soutěž Barvy pro budoucnost je specifická velkým množstvím zápasů – může jich být mezi týmy ve dvou hracích dnech až 29. Dá se to vůbec s něčím srovnat?

Zápasů je strašně moc, tolik jsem při extralize nebo jiných soutěžích družstev nezažil. Tato soutěž je ale super, má zajímavou atmosféru. Všichni se snažíme předvést na kurtu maximum, ať už je to singl, debl, popřípadě mix. O to víc jsou pro nás vítězství cennější, když dokážeme vyhrát třeba dva zápasy za den.

Kapitán Jaroslav Navrátil ale varoval před možnými zraněními.

Zápasů je trošku víc, než jsme zvyklí, takže pak mohou přijít lehká zranění. Ale myslím, že se všichni dají do kupy a bude to v pohodě. Soutěž pak splní očekávání, která do ní hráči i Český tenisový svaz vkládají. Dopřeje nám to plno kvalitních zápasů a přípravu na sezonu, která se může rozjet.

Po fyzické stránce problémy s velkou porcí zápasů tedy nemáte?

Samozřejmě je to velice náročné, protože se taková porce zápasů nehraje jen tak každý den. Ale myslím, že já i můj kondiční trenér Radek Štěpánek jsme odvedli parádní práci a fyzicky jsem na to dobře připraven. I oproti ostatním si myslím, že mám malinko navrch.

Jak se vám nedávno vracelo na kurty po delší prodlevě?

Je to super, protože konečně hrajeme soutěžní utkání. Těšil jsem se strašně moc už na první podnik O pohár prezidenta ČTS nebo teď na Barvy pro budoucnost. Nyní se těším na zápasy tady v Prostějově. Doufám, že předvedeme co nejlepší výkon.

Jak vypadá vaše forma po herní stránce?

Natrénováno mám, soutěžních utkání jsem taky pár odehrál do této doby. Myslím, že formu mám docela v pohodě a se svým herním projevem jsem spokojený. Ale vždycky to může být lepší. Je potřeba se to snažit udržet co nejvýš, aby se to pak projevilo i v sezoně.

Dá se teď vůbec hovořit o nějakých cílech?

Dokud se ten kolotoč zase nerozjede, tak se o nich mluví těžko. Nikdo neví, co jak bude. Bohužel, cíle se teď těžko stanovují. Při nejlepším scénáři bych se ale snažil odehrát co nejlepší a nejkvalitnější porci zápasů, abych se cítil dobře na kurtu a aby byl celý můj trenérský tým spokojený, včetně mě, s prací, kterou každý den děláme. Určitě se těším, až se to zase rozjede a pak už bude šance nějaké cíle vymezit.

Jste optimista ohledně restartu letošní sezony?

Těžko říct, já nejsem v pozici, že bych o tom měl bližší informace. Vše záleží na vedení ITF, ATP a WTA. Ale teď chtějí pustit US Open, pouze pro hlavní soutěž. Uvidí se, co a jak. Hlavně záleží, jak se bude vyvíjet situace ve světě. Přál bych si, aby se to rozjelo, to si přeje každý. Ale nemyslím si, že se to rozjede do konce roku.

Pomohou domácí podniky do určité míry hráčům pokrýt finanční výpadky?

Všechny tyto turnaje jsou nějakým způsobem finančně ohodnoceny, což pro nás hráče, kteří objíždíme turnaje kategorie Futures, je super pomoc. Jsme za to moc rádi. Teď jen jde o tu hlavnější stránku věci, uhrát tam nějaký dobrý výsledek. Zahrát dobré zápasy a být spokojen se svojí kvalitou hry.