„Oba naši závodníci si pro nominaci přijeli díky výsledkům na domácím šampionátu. Závod ve Flandrech byl přeci jen v terénu, který pro byl pro oba svým profilem hraniční. Vzhledem nabitému programu, kdy se všechny světové a evropské šampionáty na dráze i silnici shlukly kvůli pandemii termínově v jednom období, bylo to pro oba velmi náročné. Myslím, že za daných okolností odvedli maximu. Dan si doma ani moc neodpočinul. V tuto chvíli již cestuje do Švýcarska na elitní dráhovou Evropu, na kterou hned navazuje také dráhové mistrovství světa ve francouzském Roubaix,“ dodává sportovní ředitel týmu Michal Mráček

V belgických Flandrech také proběhl letošní vrchol silniční sezóny a i zde měl prostějovský tým zastoupení. Do výběru národní reprezentace byli vybráni juniorka Gabriela Bártová a v kategorii mužů U23 Daniel Babor. Oba si svoji nominaci vybojovali díky zisku titulů národních šampiónů ve svých kategoriích. Oba své závody ve Flandrech zvládli v rámci svých možností na daném profilu. Gabriela Bártová svůj závod dokončila na 72. místě a Daniel Babor projel cílovou páskou na světovém šampionátu ve druhé stovce.

„Junioři Koblížek a Štec si i po náročné sezóně drží skvělou formu a vyhráli v průběhu tří dnů vše. Dobrou formu si do podzimu také podržela i Patricie Müllerová. Rozhodně se neztratil Radek Vlček, který byť coby junior už startoval za muže a v dospělé konkurenci předvedl výkony, které jsou dobrým příslibem. Na mládežníky nyní čeká zasloužené volno. Potom se pustíme do přípravy na zimní závody a příští sezónu, kde nás bude čekat obhajoba letošních skvělých výsledků“ Říká trenér Martin Cetkovský.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.