Už je to jasné. Prostějovské volejbalistky loňský republikový titul neobhájí. Tým vedený koučem Miroslavem Čadou a kapitánkou Simonou Bajusz v semifinále nevyzrál na brněnské Královo Pole a čeká je tak série o bronz proti Liberci. Ihned po rozhodující prohře měla právě 29letá nahrávačka ke svým spoluhráčkám zhruba čtvrthodinový proslov.

Kapitánka VK Prostějov Simona Bajusz (číslo 7) | Foto: Foto: Michal Lakomý

„Z porážky i vyřazení v semifinále jsme samozřejmě zklamané, ale dnes bylo Brno lepší. Nedokázaly jsme ubránit jeho účko Simonu Nikolovou, ta nám dělala největší problémy," říkala jen chvíli po vyřazení prostějovská kapitánka.

„Ani my jsme tomu moc nepomohly. Vždy ve špatnou chvíli jsme udělaly nevynucené chyby od doteků sítě přes blbosti v poli nebo zkažené útoky. Mohly jsme ještě víc bojovat, soupeřky však měly navrch a do zápasu nás i přes vyhraný třetí pořádně nepustily. Na začátku čtvrtého setu hodně tlačily servisem a my jsme byly bezradné. Asi nás už stahovaly dolů i naše hlavy,“ dodala.

I přes to všechno pak ale 29letá hráčka uznala, že si to obhájkyně titulu neprohrály všechno jen v posledním zápase, ale že po celou sérii byly prostě Jihomoravanky lepší. „V prvním utkání jsme kvůli zdravotním problémům nemohly nastoupit kompletní a ještě se léčily, ale na to už se nemůžeme vymlouvat. I z dalších tří zápasů, kdy jsme měly plnou sestavu, nás Brno dvakrát porazilo. Jsme teď samozřejmě zklamané, ale jdeme dál. Ještě není konec,“ říká.

Hanačky nyní čekají ještě minimálně dvě klíčové bitvy. V zápasech o třetí místo na ně čeká Liberecká Dukla, která nestačila na druhý brněnský tým Šelem. Výběr Libora Gálíka má s tímto typem krátké série zkušenost již z minulé sezony, ve které si nejkratší možnou cestou došel pro bronzové medaile proti olomouckým vysokoškolačkám.

Nyní se ale očekává mnohem vyrovnanější boj, což si samozřejmě prostějovská kapitánka naplno uvědomuje. „Šance jsou vyrovnané. Hned po rozhodujícím semifinále jsme si s holkama promluvily v šatně a věřím, že do toho dáme úplně všechno. Nechceme zklamat sebe ani fanoušky. Stále je ve hře jedna z medailí a my ji chceme,“ uzavřela Simona Bajusz na bojovné vlně.