Největší opora BK Olomoucko, český reprezentant Lukáš Palyza, musel sledovat sobotní duel svého týmu proti Brnu pouze z lavičky, i když byl připravený.

Důvod? Kvůli nemoci totiž vynechal Utkání hvězd, které se hrálo o týden dřív. Podle klauzule jej to automaticky vyřadilo z následujícího duelu Kooperativa NBL.

„Poslali jsme na basketbalovou federaci lékařské zprávy, zavčasu jsme je o tom informovali a žádali jsme výkonný výbor, aby tohle projednal a Lukáš mohl hrát. Přesto jsme dostali negativní odpověď,“ prozradil na tiskové konferenci sportovní manažer klubu Michal Pekárek.

Z pohledu Hanáků se jednalo o nešťastně posouzený výklad pravidel.

„Dali jsme podnět k tomu, aby se to změnilo. Aby se tohle nařízení nevztahovalo na hráče, který je týden před tím nemocný, má čtyřicítky horečky a neodehraje ani zápas před Utkáním hvězd. Už jsme zaregistrovali podněty, že se to bude měnit, přesto se cítíme jako klub poškozeni,“ prohlásil Pekárek.

„Lukáš je reprezentant, odehraje každý zápas, co může, a na Utkání hvězd by jel, kdyby byl zdravý. Držet se jen striktních pravidel, aby byla česká liga a diváci o takové hráče ošizeni, není dobré. Tentokrát jsme to odnesli, ale počítáme, že do budoucna se tohle pravidlo upraví,“ dodal.

BK Olomoucko si i bez Palyzy a Javonteho Douglase, který nedávno v rozporu s platnou smlouvou opustil tým, s Brnem poradilo 84:69.

„Bylo to hodně těžké, protože navíc byl nemocný Kouřil, který nastoupil jen proto, že sám chtěl,“ prozradil Predrag Benáček, který ocenil bojovným výkon celého týmu a z individualit vyzdvihl především Marka Sehnala a Františka Váňu, který nasázel 21 bodů.

Díky přesvědčivé výhře tým z Hané poskočil na páté místo tabulky. Ve středu se BK Olomoucko představí na závěr základní části soutěže v Opavě.