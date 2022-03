„Sezonu musíme považovat za neúspěšnou. Když tým totiž hraje o udržení, tak to nikdy není podle představ,“ říkal ihned po úspěšně zvládnutém utkání olomoucký kapitán Lukáš Feštr a pokračoval: „Na začátku jsme odehráli smolné zápasy, které jsme ztratili v koncovce. Proběhla výměna trenéra, přišli noví hráči a celkově se událo mnoho dalších změn. To všechno jen dokazuje, že nám to letos skutečně nešlo.“

Kromě kritických slov ale našel kapitán Hanáků na týmovém výkonu i pozitiva. „Jsem hrozně rád, že v momentě, kdy jsme se ocitli na stejné úrovní jako Jindřichův Hradec, tak jsme se dokázali kousnout a udělat šňůru pěti výher ze šesti zápasů. To se nakonec ukázalo být pro záchranu stěžejní. Co si budeme říkat, účast v baráži by určitě příjemná nebyla,“ konstatuje.

Zdroj: David Kubatík/Deník

Jak už bylo zmíněno výše, v polovině listopadu vystřídal na olomoucké lavičce dosavadního kouče Filipa Rytinu srbský rodák Miljan Čurovič, což byl určitě také jeden z důležitých impulsů vedoucích k záchraně. „Je to velice energický kouč. Takový motivátor, který nás nenechá vypustit jedinou situaci,“ říká uznale.

Je to obrovská zodpovědnost

Nutno dodat, že Feštrova role byla poměrně nevděčná. Během sezony totiž z pozice kapitána musel vést na palubovce tým složený hned ze čtyř národností. Od té české přes americkou až po státy bývalé Jugoslávie.

„Je to obrovská zodpovědnost. Člověk se stále musí snažit tým udržet pospolu, aby bylo vše tak, jak má. Jako kapitán se snažím vycházet všem vstříc. A to i přes to, že jsme složeni nejen z několika národností, ale vlastně i kultur. Na druhou stranu za to vždycky očekávám, že se pak dotyčný hráč odmění svým výkonem na hřišti,“ popsal situaci uvnitř týmu.

Posledními olomouckými posilami se až během nadstavby stali dva američtí hráči Daquan Bracey a Freddie McSwain, kteří zásadním způsobem hru Hanáků nastartovali a bez nějakého velkého přehánění se dá říci, že byli jedním z hlavních motorů olomoucké záchrany. „Oba kluci do týmu skvěle zapadli a výraznou měrou nám dopomohli k té zásadní vítězné šňůře,“ přiznal olomoucký kapitán.

A jak vidí sedmadvacetiletý tahoun své další působení? „Po příštím zápase mi tady končí smlouva, takže s vedením budeme teprve jednat. Určitě bych tady ale chtěl pokračovat. Už jenom z toho důvodu, že jsem kapitán a cítím za mužstvo zodpovědnost i do dalších bojů,“ řekl odhodlaně.

V tomto ročníku skončilo mužstvo z hanácké metropole na předposledním místě a jediným úspěchem je tedy to, že se dokázalo vyhnout baráži. V posledními zápasech však šel vidět jednoznačný nárůst formy a tím pádem i příslib do dalších let. Feštr ale tato očekávání mírní.

„Těžko se to dá takto hodnotit. Každá sezona je jiná. Hodně bude záležet na tom, jak do ní vstoupíme, jak na tom tým bude po zdravotní stránce a jestli nezačnou v průběhu hráči odcházet jinam. Navíc si stále musíme uvědomovat, že jsme hráli pouze skupinu o udržení. Nedokážu říct, jak bychom vypadali proti týmům z té vyšší skupiny,“ uzavřel Lukáš Feštr.