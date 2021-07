V Olomouci prožila rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou a reprezentantka prostějovského tenisu ohromující týden. Na cestě do finále svého prvního seniorského turnaje v životě vyřadila další čtyři starší a zkušenější hráčky, přičemž ztratila pouhopouhý jeden set.

„Původně jsem do turnaje nastupovala s tím, že si odehraji dva zápasy, pak budu mít tři dny volno a pak začnu zase trénovat. Ve výsledku mi to ale až tak nevadí,“ přiznala s úsměvem na tváři.

„Jsou to neskutečné pocity. Jsem za to velice ráda,“ zářila štěstím po svém životním úspěchu Bejlek, která si i přes naprosto suverénní vítězství zachovala pokoru a uznala kvalitu své finálové soupeřky. „ I když výsledek vypadá jednoznačně, tak jednoduché to zase nebylo. Snad žádný gem neskončil 40:0. Dnes rozhodly koncovky, které jsem prostě zvládla lépe,“dodala.

„Ze začátku jsem byla dost nervózní. Postupem času to ale bylo stále lepší, a když jsem viděla, že mě soupeřka herně ničím nepřekvapuje, bylo to už úplně v pohodě,“ líčila své dojmy z právě ukončeného zápasu česká šampionka, která se ve světovém žebříčku díky olomouckému triumfu posunula 1004. pozice na současnou 447. příčku.

Mohutná podpora a „slabší“ servis

Samotný zápas navštívilo v areálu olomoucké OMEGy zhruba něco přes sto diváků, mezi nimiž bylo i nemálo Sářiných blízkých. „Dnes byli v hledišti naši dva pejsci, sestra, rodiče, kondiční trenér z Prostějova s manželkou, kamarád s rodiči, kamarád mého otce… no, bylo tady těch lidí skutečně hodně,“ líčila spokojeně Sára Bejlek.

Ač by se mohlo zdát, že hra Sáry Bejlek musela být naprosto bezchybná, byla vůči sobě lehce kritická. „Dnes mě trošku zlobil servis, a tak jsem se ho snažila trošku zpomalit. Naštěstí to stačilo,“ usmála se Bejlek.