Mistrovství Olomouckého kraje a Oderského poháru v cyklokrosu Force - Kolárna 2020/20021 (NE, od 10.00)

Amfiteátr v Náměšti na Hané. 10.00: děti, 11.00: žáci, kadetky, žačky. 11.30: kadeti, ženy, juniorky. 12.30: muži masters. 13.30: junioři a muži OPEN.

FOTBAL

MSFL

SO, 10.15: Sigma Olomouc B – Znojmo. 13.30: Uničov – Vrchovina.

OFS ŠUMPERK

III. třída, skupina B

SO, 14.00: Zábřeh B – Moravičany.

HOKEJ

Liga juniorů: HK MD Šumperk – HC Kobra Praha (NE, 13.00), HC Zubr Přerov – Hokej Ústí nad Labem (NE, 15.00).

VOLEJBAL

Extraliga žen: VK UP Olomouc – TJ Ostrava (SO, 17.00), VK Prostějov – VK Dukla Liberec (SO, 17.00).

Extraliga juniorek: Prostějov – Lanškroun (SO, 12.00), Přerov – Královo Pole (SO, 14.00), Šternberk – Lanškroun (SO, 16.00), Prostějov – Královo Pole (NE, 9.00), Přerov – Lanškroun (NE, 11.00), Šternberk – Prostějov (NE, 13.00), Přerov – Šternberk (NE, 17.00). Vše v Městské sportovní hale v Přerově.

HÁZENÁ

MOL Liga žen: DHK Zora Olomouc – Handball PSG Zlín (SO, 17.30).

1. liga mužů: Tatran Litovel – HBC JVP Strakonice 1921 (SO, 17.00), Velká Bystřice – Handball PSG Zlín (SO, 17.30).

2. liga mužů: Uničov – Fatra Napajedla (SO, 15.00), SK Žeravice – HC Nový Jičín (SO, 18.00), Tatran Litovel junioři – TJ Sokol Ostrava (NE, 18.00).

2. liga žen: Žeravice – Hodonín II (SO, 16.00).

FLORBAL

Národní liga: FBC Hranice – Spartak Pelhřimov (NE, 17.00).

1. liga žen: FBC Přerov – FBC Dobruška (SO, 17.00), FBC Přerov – Orel Rtyně v Podkrkonoší (NE, 14.00).

Divize mužů: FBC Přerov – TBC TJ Sokol Frenštát p. R. (SO, 14.00), SKK2 Prostějov – SK Domaslavice (SO, 18.00), FBC Mohelnice – FBŠ Všestary (SO, 18.00), Asper Šumperk – FBS Olomouc (SO, 18.00).

STOLNÍ TENIS

2. liga žen: SK Přerov – TJ Sokol Vsetín (SO, 15.00).

KUŽELKY

2. liga mužů: HKK Olomouc – SK Kuželky Dubňany (SO, 10.00).

2. liga žen: KK Zábřeh – TJ Sokol Husovice (SO, 15.30), HKK Olomouc – Centropen Dačice (SO, 10.00).

KORFBAL

Česká extraliga: Prostějov – České Budějovice (NE, 14.30).