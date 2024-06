České barvy sice na tenisovém UniCredit Czech Open v Prostějově rychle zbledly a v semifinále dvouhry ani čtyřhry už domácí neměli žádné zastoupení, fanoušci se však nadále těší na sobotu. Finálový den okoření exhibice hvězd, Lucie Šafářová s Tomášem Plekancem vyzvou na centrálním dvorci v 10 hodin před finále singlu Kristýnu Plíškovou s fotbalistou Janem Kollerem. A co další sport o víkendu v Olomouckém kraji? Mrkněte na náš přehled.

Středa na tenisovém challengeru UniCredit Czech Open 2024 | Video: Deník/Ivan Němeček

FOTBAL

MSFL: Uničov - Bohunice (NE, 10.15)

Zápas plný zvratů. Uničov sahal po výhře, po přestřelce má bod

Divize E: SO, 17.00: Nové Sady - Přerov, Kozlovice - Všechovice

Pomsta za plivanec z hlediště? Udělal bych to taky, říká Nekuda

Divize F: Jeseník - Polanka nad Odrou (SO, 17.00)

Krajský přebor: SO, 17.00: Bělotín - Mohelnice. NE, 17.00: Čechovice - Konice, Rapotín - Medlov, Velké Losiny - Litovel, Lipová - Brodek u Přerova, Zábřeh - Postřelmov, Dolany - Určice.

KP finišuje: Jisté sestupy, plivnutí do tváře, sanitky a nepříjemná zranění

I. A třída, skupina A: SO, 17.00: Libina - Bludov, Plumlov - Troubelice,, Bernartice - Šternberk B. NE, 16.00: Olešnice - Náměšť na Hané. 17.00: Maletín - Pivín, Lesnice - Protivanov, Loštice - Paseka.

I. A třída, skupina A: Náměšť i přes dobrý výkon padla na předposlední místo

I. A třída, skupina B: SO, 15.00: Hlubočky - Opatovice. 17.00: Bělkovice-Lašťany - Želatovice B, Slatinice - Beňov, Kralice na Hané - Kovalovice. NE, 10.00: Nové Sady B - Sigma Hodolany. 17.00: Slavonín - Chválkovice, Velká Bystřice - Lipník nad Bečvou.

I. A třída, sk. B: Korunovace mistra a loučení ikony i trenéra

I. B třída, skupina A: SO, 17.00: Dub nad Moravou - Tovačov. NE, 10.00: Domaželice - Újezdec, Ústí - Radslavice. 17.00: Brodek u Prostějova - Klenovice, Mostkovice - Hustopeče nad Bečvou, Troubky - Horní Moštěnice, Vrchoslavice - Otaslavice.

I. B třída, skupina B: SO, 10.00: Hněvotín - Pňovice. 17.00: Lužice - Moravský Beroun, Chomoutov - Olšany u Prostějova. NE, 17.00: Kožušany - Velký Týnec, Lutín - Haná Prostějov, Doloplazy - Haňovice, Vícov - Černovír.

I. B třída, skupina C: SO, 14.00: Sudkov - Ruda nad Moravou. 15.00: Mikulovice - Řetězárna. 17.00: Oskava - Javorník, Štíty - Bohdíkov, Nový Malín - Velké Losiny B, Zvole - Písečná. NE, 14.30: Žulová - Zlaté Hory.

OFS Olomouc

Okresní přebor: PÁ, 17.00: Blatec - Hlubočky B. SO, 14.00: Příkazy - Grygov. 16.00: Dlouhá Loučka - Odrlice. 16.30: Červenka - Drahanovice. 17.00: Chválkovice B - Horka nad Moravou. 17.30: Hlubočky B - Přáslavice. NE, 15.00: Střelice - Blatec, Šumvald - Štěpánov.

III. třída: SO, 14.30: Hraničné Petrovice - Libavá. 16.30: Příkazy B - Nemilany, Babice - Mladějovice. 17.00: Těšetice - Slavonín B. NE, 14.30: Mladeč - Nedvězí. 16.00: Velký Újezd - Huzová. 17.00: Slatinice B - Újezd u Uničova.

IV. třída: SO, 16.30: Jiříkov - Hnojice. NE, 15.00: Střeň - Pňovice B, Jívová - Drahlov. 16.30: Nová Hradečná-Troubelice B - Náklo, 17.00: Sigma Hodolany B - Lutín B, Tršice - Moravská Huzová.

OFS Prostějov

II. třída: SO, 17.00: Čechovice B - Určice B, Otaslavice B - Konice B. NE, 17.00: Smržice - Němčice na Hané, Kostelec na Hané B - Vrahovice, Kralice na Hané B - Nezamyslice, Plumlov B - Brodek u Konice, Dobromilice - Držovice.

III. třída, skupina A: NE, 17.00: Pivín B - Nezamyslice. SO, 17.00: Brodek u Prostějov B - Biskupice, Bedihošť - Pivín B. NE, 17.00: Nezamyslice B - Výšovice, Tištín - Želeč.

III. třída, skupina B: SO, 14.00: Brodek u Konice B - Jesenec-Dzbel, Čechy pod Kosířem - Zdětín. 14.30: Ptení - Hvozd. 17.00: Přemyslovice - Vilémov. NE, 16.30: Luká - Kladky.

Naší zbraní byla obrana, pomáhali nám i fanoušci, říká kapitán Pivína Jan Ježek

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 15.30: Brodek u Přerova B - Potštát. 17.00: Čekyně - Radslavice B. NE, 15.00: Bochoř - Lipník nad Bečvou B. 17.00: Horní Nětčice - Vlkoš, Říkovice - Všechovice B, Pavlovice u Přerova - Kozlovice B.

Okresní soutěž: SO, 14.00: Jezernice - Lobodice. 16.00: Dukla Hranice - Křenovice. 17.00: Stará Ves - Soběchleby. NE, 17.00: Tovačov B - Černotín, Lověšice B - Polkovice.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO, 16.00: Šumperk B - Mohelnice B. 17.00: Písařov - Staré Město, Bratrušov - Loštice B, Leština - Úsov, Jindřichov - Postřelmov B. NE, 15.00: Jestřebí - Petrov-Sobotín. 15.30: Vikýřovice - Juventus Mohelnice.

III. třída, skupina A: SO, 17.00: Sudkov B - Petrov-Sobotín B, Rovensko - Hrabišín, Lesnice B - Brníčko, Malá Morava - Rapotín B, Hanušovice - Jedlí.

III. třída, skupina B: SO, 15.00: Olešnice B - Dubicko, Podolí - Libina B. 17.00: Libivá - Palonín. NE, 17.00: Moravičany - Krchleby.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 16.00: Vápenná - Supíkovice, Velké Kunětice - Černá Voda. 17.00: St. Červená Voda - Vidnava. NE, 11.30: Bernartice B - Bělá. 14.00: Javorník B - Lipová-lázně. 14.30: Jeseník B - Velká Kraš.

FOTO: ZŠ Sluneční na McDonald's Cupu vyměnila loňský bronz za brambory

Mládežnické turnaje

Memoriál Ladislava Němce a Viléma Zbořila: Žákovský turnaj v Želatovicích se dočká 32. ročníku. Mezi 16 týmy nechybí Sigma Olomouc, 1. FC Slovácko, Viktoria Plzeň, Teplice či Viktoria Žižkov. V pátek se hraje od 11 hodin, v sobotu od 8.30 a v neděli od 9 hodin.

OBRAZEM: Do Želatovic opět míří Baník, Plzeň i Slovácko. Přeskočí Sigmu?

O pohár ZŠ Za mlýnem: Turnaj pro kategorii U11 se uskuteční na stadioně v Sokolské ulici v Přerově v pátek a v sobotu. V pátek i v sobotu se hraje od 9 hodin. Slavnostní vyhlášení v sobotu v 16.30.

AMERICKÝ FOTBAL

Snapbacks liga: Přerov – Nitra (NE, 16.00)

ATLETIKA

II. liga mužů a žen: 3. kolo soutěže (SO, 10.30, atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc)

Atletika: Druholigové Hranice sbírají body. Lépe jsou na tom muži

BASKETBAL

O rotační pec: Tradiční turnaj kategorie juniorů U19 je na programu v neděli v přerovské sokolovně.

HÁZENÁ

Litovel MINICUP: svátek miniházené se uskuteční v Litovli (ZŠ Vítězná, hřiště na sokolovně) od pátku do neděle.

INLINE HOKEJ

Stilmat extraliga mužů: Přerov – Zlín (SO, 11.00), Přerov – Uherský Brod (SO, 13.00)

Plášek, Navrátil nebo Král. Hokejová sezona na kolečkách odstartovala

MAŽORETKY

Zlatý dukát: Mezinárodní soutěž se uskuteční v sobotu v Šumperku na Tyršově stadionu.

Za lepší konkurencí. Mažoretky Gina změnily asociaci a hned braly bronz

NOHEJBAL

Extraliga mužů: Prostějov – Holice (SO, 15.00)

TENIS

UniCredit Czech Open: ATP Challenger v Prostějově jde do finále. V pátek jsou na programu semifinálové zápasy, v sobotu finále. Hraje se v 11 hodin, před sobotním finále dvouhry se uskuteční exhibice ve smíšené čtyřhře Šafářová/Plekanec – Kr. Plíšková/Koller.

Zklamání na Czech Open. Domácí naděje na prostějovské antuce vyhořely

VODNÍ PÓLO

Soutěž starších žáků: Přerov – Olomouc (SO, 14.45), Olomouc – Kometa Brno (SO, 19.00), Přerov – Slavia Praha (SO, 20.00), Olomouc – Slavia Praha (NE, 8.00), Přerov – Kometa Brno (NE, 9.00, vše Plavecký areál Přerov)