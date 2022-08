Divize E: SO, 17.00: HFK Olomouc - Slavičín, Přerov - Nové Sady, Šternberk - Skaštice. NE, 17.00: Kozlovice - Holešov.

Krajský přebor: PÁ, 18.00: Kostelec na Hané – Jeseník. SO, 17.00: Rapotín – Brodek u Přerova, Litovel – Čechovice. NE, 17.00: Lipová – Mohelnice, Konice – Želatovice, Bohuňovice – Lutín, Velké Losiny – Dolany, Zábřeh – Medlov.

I. A třída, skupina A: SO, 10.15: Olomouc-Chomoutov – Troubelice. 17.00: Libina – Plumlov, Bludov – Paseka, Loštice – Postřelmov, Maletín – Určice. NE, 17.00: Lesnice – Náměšť na Hané, Protivanov – Olešnice.

I. A třída, skupina B: SO, 17.00: Bělotín – Nové Sady B, Hlubočky – Slavonín, Lipník nad Bečvou – Kovalovice, Kralice na Hané – Dub nad Moravou, Chválkovice – Želatovice B. NE, 17.00: HFK Olomouc B – Velká Bystřice, Bělkovice-Lašťany – Beňov.

I. B třída, skupina A: SO, 17.00: Klenovice – Opatovice, Otaslavice – Vrchoslavice, Újezdec – Radslavice, Hustopeče nad Bečvou – Pivín. NE, 10.00: Domaželice – Ústí. 17.00: Tovačov – Horní Moštěnice, Brodek u Prostějova – Pavlovice u Přerova.

I. B třída, skupina B: SO, 17.00: Haná Prostějov – Zvole, Smržice – Velký Týnec, Hněvotín – Haňovice. NE, 10.00: Černovír – Kožušany. 17.00: Doloplazy – Moravský Beroun, Slatinice – Hodolany, Šternberk B – Mostkovice.

I. B třida, skupina C: SO, 17.00: Oskava – Vikýřovice, Řetězárna – Bohdíkov, Bernartice – Mikulovice, Štíty – Písečná, Jindřichov – Velké Losiny B. NE, 15.00: Sudkov – Zlaté Hory. 17.00: Ruda nad Moravou – Žulová.

OFS Olomouc

Okresní přebor: SO, 14.00: Příkazy – Střelice. 17.00: Lužice – Červenka, Štarnov – Přáslavice, Grygov – Blatec. NE, 10.15: Hlubočky B – Pňovice. 15.00: Chválkovice B – Šumvald. 16.30: Nová Hradečná – Horka nad Moravou, Újezd – Bohuňovice B.

III. třída: SO, 10.15: Odrlice – Těšetice. 14.00: Velký Újezd – Babice, Slatinice B – Mladeč. 15.00: Město Libavá – Nedvězí. 16.00: Štěpánov – Jívová. 16.30: Příkazy B – Dlouhá Loučka. 17.00: Hraničné Petrovice – Drahanovice. NE, 17.00: Slavonín B – Nemilany.

OFS Prostějov

II. třída: SO, 16.00: Vrahovice – Olšany. 17.00: Držovice – Dobromilice, Výšovice – Brodek u Konice. NE, 17.00: Určice B – Přemyslovice, Kralice na Hané B – Nezamyslice, Vícov – Kostelec na Hané B, Němčice nad Hanou – Plumlov B.

OFS Přerov

Okresní přebor: SO, 16.30: Skalička – Horní Nětčice. 17.00: Potštát – Troubky, Čekyně – Říkovice. NE, 10.00: Soběchleby – Lověšice. 15.00: Bochoř – Radslavice B. 17.00: Lipník nad Bečvou B – Všechovice B, Brodek u Přerova B – Vlkoš.

Okresní soutěž: SO, 16.30: Dukla Hranice – Lobodice. 17.00: Polkovice – Jezernice, Stará Ves – Horní Moštěnice B. NE, 15.00: Křenovice – Bezměrov B. 16.00: Černotín- Tovačov B.

OFS Šumperk

Okresní přebor: SO 17.00: Petrov-Sobotín - Dubicko, Bratrušov - Rapotín, Leština - Zábřeh B. NE 10.00: Šumperk B - Úsov. 17.00: Juventus Mohelnice - Nový Malín, Palonín - Jestřebí, Staré Město - Loštice B.

OFS Jeseník

Okresní přebor: SO, 15.00: Vidnava – Černá Voda. 17.00: Vápenná – Velké Kunětice, St. Červená Voda – Supíkovice. NE, 11.15: Bernartice B – Velká Kraš.

Memoriál Romana Pavelky: Žákovský turnaj se uskuteční na hřišti v Uničově v sobotu od 10 hodin za účasti SK Uničov, 1. HFK Olomouc, SK Jiskra Rýmařov a SK SULKO Zábřeh.

HOKEJ

Šumperský hokej pomáhá: Charitativní akce iniciativy Děti dětem a Draci Šumperk je na programu v neděli od 15.30 hodin v areálu šumperské Škoda Arény. Utkají se tým osobností Děti dětem (Ujfaluši, Heinz a spol.) a tým legend šumperských Draků (Bařica, Kučera, Duba, Plášek a spol.).

Ujfaluši, Heinz, Korhoň. Děti dětem přinášejí do Šumperka hokejovou exhibici

HÁZENÁ

Pohár míru: Již 64. ročník turnaje je na programu v hale DHK Zora Olomouc. Kromě domácích dorazí DAC Dunajská Streda, HC Slovan Duslo Šaľa a Sokol Písek. Sobotní i nedělní program startuje v 9 hodin.

VOLEJBAL

Pádýlko na písku 2022: Amatérský turnaj v plážovém volejbale je na programu v sobotu od 9 hodin na kurtech u Gymnázia Jana Opletala v Litovli.

ŠACHY

Olomoucké šachové léto: Velmistr Pavel Šimáček bude v pátek od 16 do 19 hodin na Horním náměstí v Olomouci hrát s 15 – 20 soupeři najednou.

MOTOSPORT

Veterán rallye – Z lázní do lázní 2022: Na již XVII. ročník Rallye veteránů můžete do lázní Slatinice vyrazit tuto neděli. Od 10 do 20 hodin je připraven bohatý program pro celou rodinu.

OSTATNÍ

Mistrovství světa v hodu sněhovou koulí: Seriózní závody v netradiční disciplíně se uskuteční v sobotu od 14 hodin na fotbalovém hřišti v Jeseníku.