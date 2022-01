Fotbal

Přípravné zápasy mužů: SK Sigma Olomouc B – SK Uničov (SO, 9.00, Řepčín), FK Šumperk – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (SO, 14.00, UT), 1. FC Viktorie Přerov – FC Beňov (SO, 15.00, UT Holice).

Hokej

Krajská liga mužů: HC Uničov – HC Studénka (NE, 17.00).

Extraliga dorostu: HC Olomouc – VHK Robe Vsetín (SO, 12.00), HC Zubr Přerov – HC RT Torax Poruba (SO, 13.30).

Házená

Memoriál bratří Králíků v Hranicích: TJ Cement Hranice – HBC Strakonice (SO, 9.30), HC Zlín – Slovan Modra (SO, 11.00), TJ Cement Hranice – HC Zlín (SO, 12.45), Slovan Modra – HBC Strakonice (SO, 14.30).

Volejbal

Extraliga žen: VK Prostějov – TJ Sokol Šternberk (SO, 12.00).

Florbal

Extraliga žen: FBS Olomouc – 1. SC Tempish Vítkovice (SO, 17.00).

Divize mužů: FBC ZŠ Uničov – FBC Intevo Třinec (SO, 17.00), FBS Olomouc – 1. FBK Eagles Orlová (SO, 17.00).

Atletika

Zahajovací závody dorostu, juniorů a dospělých: Atletická hala TJ Lokomotiva Olomouc hostí v sobotu od 9.25 soutěže 60 m, 60 m překážek, výška, tyč, dálka, koule.

Kulečník

Extraliga, trojband: Kulečník Prostějov – TJ Sokol Žižkov (SO, 14.00).

Korfbal

Česká extraliga: Prostějov – Znojmo (SO, 16.30), Prostějov – Brno (NE, 17.00).