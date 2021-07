Kittfort liga: Přerov Mammoths – Vysočina Gladiators (SO 11.00)

Fotbal

Přípravná utkání: Mohelnice – Maletín (SO 10.00), Šternberk – HFK Olomouc (SO 10.00), 1. FCV Přerov – Nový Jičín (SO 10.15, hřiště Želatovice), Kozlovice – Zlín B (SO 10.30), Sigma Olomouc B – Zbrojovka Brno (SO 10.30), Rýmařov – Šumperk (NE 10.00), Litovel – Medlov (NE 17.00), Nové Sady B – Bělkovice (NE 17.00)

Malý fotbal

Memoriál Lubomíra Smrčka (SO 9.00, Hnojice)

Metle CUP (SO 9.15, Otaslavice)

Národní pohár v malém fotbalu (SO 9.30, Řepčín)

Tenis

Turnaj ve čtyřhře v Mostkovicích (SO 8.30)

Kanoistika

70. výročí založení oddílu Kanoistiky Kojetín: Je na programu v sobotu od 13 hodin v kojetínské loděnici. Součástí závody dračích lodí a výstava dobových fotografií.

Ostatní

Pivní míle Hranice: Vypij pivo, uběhni kolo. To celé čtyřikrát. (SO 16.00)