/FOTO + VIDEO/ Předčasný oslavný výkřik jednoho z diváků na tribuně centrálního kurtu v Prostějově, o chvíli později využitý mečbol Jiřího Lehečky a vztek soupeře z třetí světové stovky místo podání rukou. I takový byl vstup české tenisové jedničky do domácího antukového challengeru.

Jiří Lehečka a Jakub Menšík vítězně na tenisovém challengeru v Prostějově | Video: Deník/Ivan Němeček

„Myslím, že mu samotnému došlo, že to není úplně správné. Tenis je hra emocí a chyb, tak to je,“ pokrčil rameny 41. hráč světa a turnajová jednička.

Nakonec 22letý Nick Hardt z Dominikánské republiky nedávnému účastníkovi Roland Garros pravicí potřásl. „Je to součást hry. Jak si s tím pohraje v hlavě, to už je jeho věc. Řekl jsem mu k tomu, co chtěl, není mezi námi zlá krev,“ vysvětloval Lehečka.

A co že si 222. hráč žebříčku ATP od českého borce vyslechl? „Vykřiknutí diváka u posledního míče ho mohlo rozhodit, i když ten míč jsem měl pod kontrolou já. Tak jsem se mu snažil vysvětlit, že když bude hrát na kurtu Phillipe-Chatrier, kde je dvanáct tisíc lidí, nevykřikl by jeden, ale stovky,“ řekl Jiří Lehečka.

Hra ideální nebyla

Do samotného utkání měl raketový vstup. Vedení 5:0 nahrávalo spíše kanárovi, nakonec musel za stavu 5:3 odvracet dva brejkboly soupeře. První podání a nátlaková hra přestaly fungovat.

„Dokud byl kurt ve výborném stavu, moje hra platila. Hrál jsem přesně to, co jsem potřeboval. Když už to bylo rozbitější, hra byla vyrovnanější. Je pro mě důležité, že jsem vůbec uhrál první set,“ uznal favorit.

Ve druhé sadě soupeři hned na úvod vzal podání a dokráčel si k triumfu 6:3 a 6:4. „Výhra doma se počítá dvakrát víc. Je to něco jiného, hrát tady v Prostějově,“ přiznal Lehečka.

Co se stalo v Paříži, zůstalo v Paříži

Ten se už před turnajem nechal slyšet, že by se rád zařadil po bok vítězů největšího mužského turnaje v Česku – Radka Štěpánka, Jiřího Veselého či Španěla Andújara.

„Konečně chytám slinu. Můžu si říct, že jsem odehrál dobrý zápas. Věřím, že to bude zápas od zápasu lepší,“ přeje si 21letý hráč TK Agrofert Prostějov.

„Řekl jsem si, že když mám šanci hrát tady na domácí půdě v Prostějově, chci to vzít pořádně za pačesy. Opravdu jsme se na to připravovali, chci předvést správný tenis, konzistentní výkony. Když se mi to povede, můžu dojít hodně daleko,“ plánuje.

Co mu o šancích na titul řekl první zápas proti nevyzpytatelnému Dominikánci? „Kurty jsou tady trošku jiné než na Roland Garros. Myslím, že to jde vidět. Odskoky jsou méně pravidelné než na betonu, v Paříži nebo Monte Carlu. Je potřeba se trošku zklidnit a hrát trpělivěji,“ má jasno.

Jisté je, že náročný vstup do turnaje a přechod z grandslamu na podnik s bezmála pětsetkrát nižší celkovou finanční dotací, má úspěšně za sebou.

„Co se stalo v Paříži, zůstalo v Paříži. I když nechci shazovat první zápas, který byl na velice slušné úrovni. Prohra tam mě ale zabolela,“ přiznal Jiří Lehečka závěrem.

Ve středu ho čeká souboj se 169. hráčem světa, 27letým Nizozemcem Selsem.

Úterní výsledky singlu:



1. kolo: Francisco Comesana (ARG, 241.) – Edoardo Lavagno (297.) 6:3, 6:3, Nicholas David Ionel (ROU, 196.) – JAKUB MENŠÍK (240.) 2:6, 3:6, Dennis Novak (AUT, 163.) – Elias Ymer (SWE, 155.) 4:6, 6:2, 2:6, Facundo Bagnis (ARG, 124.) – Michael Geerts (BEL, 253.) 6:1, 7:5, Roman Andres Burruchaga (ARG, 251.) – Andrea Collarini (ARG, 193.) 4:6, 6:4, 6:3, Jelle Sels (NED, 169.) – Mariano Navone (ARG, 224.) 6:3, 6:7(2), 6:3, JIŘÍ LEHEČKA (41.) – Nick Hardt (DOM, 222.) 6:3, 6:4, VÍT KOPŘIVA (162.) – Maté Valkusz (HUN, 225.) 3:6, 6:4, 3:6, TOMÁŠ MACHÁČ (127.) – Frederico Ferreira Silva (POR, 230.) 6:2, 6:2, Flavio Cobolli (ITA, 159.) – HYNEK BARTOŇ (717.) 4:6, 4:6, Matheus Pucinelli de Almeida (BRA, 249.) – Lukáš Klein (SVK, 133.) 4:6, 6:3, 4:6, Giovanni Mpetschi Perricard (FRA, 237.) – Zsombor Piros (HUN, 125.) 5:7, 4:6

Češi v akci ve středu 7. června



Centrální kurt: Bagnis (3, ARG) - MENŠÍK (WC) 10.30,

následuje LEHEČKA (1) - Sels (NED),

SVRČINA - Ymer (7, SWE),

BARTOŇ (Q) - Kuzmanov (BUL).



Kurt č. 1: MACHÁČ (5) - Valkusz (Q, HUN) ne dříve než ve 12.30