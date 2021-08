K tomu bude zapotřebí dobrá připravenost jejich svěřenkyň. „Věřím, že se připravovaly i individuálně v krátkém volnu. Měly k dispozici kondiční specialistku Solange Soares a zdůrazňoval jsem jim, ať na sobě pracují. Pokud její pokyny plnily, neměly by mít problém,“ prozradil pro klubový web Čada.

Do začátku extraligy mají volejbalistky necelých osm týdnů a vydají se také na soustředění do Karlova pod Pradědem. „Chceme přípravu oživit, ať není jednotvárná. Budeme tam mít dobré podmínky, a navíc se utuží parta,“ pokračoval Čada.

Kromě soustředění tým čekají také tři přípravné turnaje v Přerově, Brně a Olomouci, kde se kromě domácích celků utkají například se Slávií EU Bratislava, Olympem Praha, Ostravou a Šternberkem.

„Mezinárodní turnaje v současné době nedávají smysl a my jsme nechtěli nikam daleko cestovat,“ objasnil Čada.

V nové sezoně si budou muset Prostějovanky zvykat na jiné domácí prostředí. Zápasy totiž odehrají v hale Národního sportovního centra. „U volejbalu je prostředí velmi důležité z prostorového hlediska i co do okolí hřiště, stěn a podobně. Nějakou dobu zvykání zabere, ale nebude to trvat nijak dlouho. Při každodenních trénincích by holky měly být za měsíc dostatečně rozkoukané. Je výhoda, že hala je podobná tím, že nemá okna a některé hráčky ji z minulosti znají,“ popisoval Čada.

A i přes svůj věk má osmašedesátiletý lodivod stále dostatek sil i energie. „Vnímám chuť i motivaci pomoct prostějovskému volejbalu po slabší sezoně. Cílem je ukázat, že klub neskomírá a naopak chce zpět nahoru. Budeme makat na maximum,“ uzavřel Miroslav Čada.