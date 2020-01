Utkání poznamenala zpráva o chřipkové epidemii v kádru hostí z Vysočiny. Ti se dožadovali přeložení utkání, na což ale vedení Jestřábů nepřistoupilo. Nicméně, i když Třebíčští avizovali, že dorazí s juniory, do zápasu naskočilo 15 hráčů, kteří odehráli poslední zápas proti jihlavské Dukle.

LUBINA NEMĚL POCHOPENÍ

„Po těch mediálních přestřelkách, které tady odpoledne probíhaly, kdy se Třebíč dožadovala odložení zápasu, jsem to po přečtení zápisu nepochopil. Byli totiž téměř kompletní. Samozřejmě jim chybělo pár hráčů, ale to my řešíme každý zápas a nikam netelefonujeme,“ vysvětloval prostějovský trenér Ladislav Lubina.

Aktivnější vstup měli hosté, kteří se hnali za první brankou. Byli to ale Hanáci, jenž jako první skórovali. Nejlepší střelec Prostějovských Lukáš Žálčík dostal nabito od Hrdinky mezi kruhy a tvrdou ranou prostřelil Jekela.

„Hosté začali velmi dobře. Nás v první třetině podržel brankář Huf a proměnili jsme šance, které jsme si vytvořili,“ věděl Lubina.

DRUHÁ TŘETINA V REŽII HANÁKŮ

Další dvě důležité branky přidali svěřenci trenéra Lubiny na začátku druhé části. Nejprve se dokonce při vlastním oslabení prosadil Dominik Hrníčko, kterého o tři minuty později následoval opět Lukáš Žálčík, který dostal puk za záda Jekela odrazem Hrdinkova nahození od spodní části svého těla.

Hanáci do konce druhé třetiny stihli ještě dvě branky zásluhou Lukáše Krejčíka a Tomáše Nouzi, takže po čtyřiceti minutách vedli již o pět branek.

„Vedení se nám podařilo navýšit, což bylo pro vývoj zápasu důležité,“ uvedl prostějovský kouč.

V poslední periodě nakonec třebíčští pokazili prostějovskému brankáři Hufovi čisté konto, jelikož se dvakrát radovali ze vstřelené branky. Domácí ale také našli dvakrát přesně cíl, když se prosadil Martin Jandus a poté v přesilové hře svou druhou brankou v utkání Lukáš Krejčík.

„Bohužel v poslední části jsme, jak je naším dobrým zvykem, když jsme vedení, polevili. Dostávali jsme se zbytečně pod tlak, proto jsme sáhli k oddechovému času. Naštěstí jsme to ale zvládli,“ prohlásil Lubina.

Utkání tedy dopadlo stejně jako v poslední měření těchto soupeřů – vítězstvím Hanáků. Jestřábi si za dva zápasy proti Třebíči připsali čtrnáct branek.

„Čím to je, to netuším. Možná i kus štěstí. V Třebíči nám tam spadlo vše, co čtyři zápasy předtím ne. Proto ten výsledek byl takový. Dnes se odehrálo možná něco podobného,“ myslí si Lubina.

Další utkání čeká prostějovské hokejisty v sobotu na ledě Benátek nad Jizerou. Zápas začíná v 17 hodin.

LHK Jestřábi Prostějov – SK Horácká Slavia Třebíč 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 7. Žálčík (Hrdinka, Račuk), 21. Hrníčko (Husa, Chlán), 24. Žálčík (Hrdinka, Račuk), 34. L. Krejčík (Husa), 34. Nouza (Muška, Březák), 50. M. Jandus (T. Jandus, Chlán), 59. L. Krejčík (Žálčík, Račuk) – 43. Bittner (Psota, P. Kratochvíl), 60. Podlaha (Malec). Rozhodčí: Obadal, Cabák – Komínek, Kráľ. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 391.

Prostějov: Huf – Hrdinka, M. Jandus, Husa, Hrádek, Chujac, Muška, Březák – T. Jandus, Pochobradský, Chlán – Hrníčko, Račuk, Žálčík – L. Krejčík, Divíšek, Nouza – Knap, Ouřada. Trenér: Ladislav Lubina.

Třebíč: Jekel – Kowalczyk, Szathmáry, V. Čejka, Glover, Jenáček, Hort, Padrnos – Vodný, Nedvídek, Ferda – Psota, Bittner, P. Kratochvíl – Malec, Václavek, Podlaha. Trenér: Radek Novák.

JIŘÍ HORÁK