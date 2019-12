V extralize její tým i přes víkendovou prohru figuruje na bronzové příčce, z úvodního utkání CEV Cupu v Beverenu si přivezl slibný výsledek do odvety.

V extraligovém zápase s Olympem jste tahaly téměř celou dobu za kratší konec provazu, nakonec máte aspoň bod. Můžete být rády?

Ano, protože i když bylo skóre 2:3, tak Olymp měl zkrátka navrch. Ve všech herních činnostech nás trošku předčil.

Předchozích šest domácích zápasů jste vyhrály bez ztráty setu. Proč to proti Olympu vypadalo jinak?

Těžko říct, vždy záleží, jak nás který soupeř zatlačí servisem. U nás je klíčový příjem. Dneska jsme byly v takové nepohodě, aspoň já jsem to tak na hřišti cítila. Vždy je potřeba, abychom se z toho dostaly, ale nedařilo se nám to celý zápas. Vždy, kdy jsme bodově potáhly, tak jsme pak do toho zase spadly.

Bylo to vidět i v začátcích setů, které patřily soupeři.

A to samé v tie-breaku, kde mi přišlo, že už jsme to maličko vzdaly. Že jsme nebojovaly do konce. Když už jsme vybojovaly dva sety a srovnaly z 0:2 na 2:2, tak jsme to už mohly prodat i v tom tie-breaku.

Byl na vině pohárový zápas v Beverenu?

Těžko soudit. Tam jsme zahrály velice pěkný kvalitní zápas. Možná jsme očekávaly, že to tak přijde zas, že nám vydrží nahecovanost a bojovnost. Asi jsme čekaly, že to bude podobné, ale nahecovanost nepřišla.

Byly jste trochu uspokojené po solidním výsledku z úvodního zápasu evropského Poháru CEV?

Nevím, vždy jdeme o zápasu s tím, že chceme vyhrát. Potom záleží na daném soupeři a situacích, které se v zápase naskytnou. V Beverenu to byl náročný zápas, hrály jsme do půlnoci. Ale to je sport, jednou jste unavení víc, podruhé méně.

Berete dva vyhrané sety na belgické palubovce, proti soupeři, který byl považovaný za velkého favorita, jako dobrý vklad do domácí odvety?

Jsem z toho zápasu velmi mile překvapená. Každá jsme hrála své maximum, každá z nás prodala to nejlepší ze sebe. I my samy jsme z toho asi byly překvapené, že jsme se s favoritem tak popasovaly. Ale o tom je sport a hlavně ženský volejbal, že každý může vyhrát s každým, když je to správné vyburcování v týmu.

Co očekáváte od předvánoční odvety, která bude z hlediska postupových šancí otevřená?

Já bych byla ráda, kdyby to bylo otevřené a podaly jsme minimálně takový výkon, jako v Belgii. Budeme se na něj snažit navázat. Myslím, že Beveren je kvalitnější silově a výškově, v tom oproti nám má převahu. Na druhé straně jsme je zaskočily tím, že jsme se nevzdávaly a i když jsme výrazně prohrávaly, tak jsme dotahovaly skóre. A to se nám podařilo.

Je právě tohle silná stránka vašeho týmu?

Určitě, máme bojovného ducha. Ale ne vždy se probudí (směje se).

Před sezonou jste zvažovala, zda pokračovat v kariéře. Bylo na vině hlavně rameno, které vám dělá problémy?

Ano, ale také už cítím, že je čas se posunout dál. Na tom teď intenzivně pracuji. Pevně věřím, že se mi podaří to, co bych chtěla v pracovním životě docílit. Každopádně jsem ale ráda, že jsem nakonec nabídku pokračovat přijala. Věděla jsem, že tady budu o deset let nejstarší, protože po mně je tady nejstarší hráčka, která má pětadvacet. Ale jsem mile překvapená, s děvčaty si rozumím. Je to velká vzpruha, když můžu být v mladém kolektivu.

Můžete prozradit, kam byste se ráda dál posunula?

Nemůžu, protože je to stále otevřené. Je to pro mě taková citlivá věc, kterou si snažím nechat si pro sebe. Když to vyjde, tak vám to velmi ráda řeknu (usmívá se). Sezonu v Prostějově ale stoprocentně dohraji, všechno je naplánované tak, abychom dohrály sezonu a pak se všechno bude řešit.