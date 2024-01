Dědeček vynikal v atletice i házené, táta a strýc váleli v hokejové extralize. Čerstvě sedmnáctiletý Jan Kumstát ale bruslit neumí. „Byl jsem na ledě dvakrát v životě. Podruhé to dopadlo tak, že jsem neposlechl tátu, nevzal si helmu a strašně jsem spadl na hlavu. Tekla mi i krev z nosu. V ten moment jsem si řekl, že radši budu hrát tenis.“ vzpomíná syn Pavla Kumstáta, bývalého obránce Znojma či Vítkovic.

Tenista Jan Kumstát na tiskové konferenci po Australian Open | Video: Deník/Ivan Němeček

Nikoho v prostějovské sportovní rodině však tohle rozhodnutí mrzet nemusí. Jan Kumstát si zahrál finále juniorského Australian Open a při své grandslamové premiéře byl krůček od velkého titulu.

Ten jednou třeba ještě přijde. „Dokázal jsem si, že si můžu splnit sny, ale musím pro to něco udělat,“ uvědomuje si talent TK Agrofert Prostějov. A největší sen? „Vyhrát Wimbledon,“ má jasno 197 centimetrů vysoký dlouhán, jehož největší zbraní je už nyní pochopitelně podání.

„Servis je velkou zbraní už teď, ale pořád se na něm dá zapracovat. Chci ho vyšperkovat, aby byl co nejlepší,“ má Kumstát jasno.

I z toho důvodu může už nyní pokukovat po juniorském wimbledonském titulu. Po dalším kroku za velkým cílem. „Teď věřím, že můžu jeden grandslam letos vyhrát. Tráva je pro mou hru společně s betonem jeden z nejlepších povrchů,“ dobře ví Kumstát.

Napřed vyjukaný, ve finále bez stresu

Díky prvnímu velkému úspěchu v Austrálii už poznal, jaké to je, potkávat se v šatně s nejlepšími tenisty světa a okusit atmosféru slavné Rod Laver Areny.

„V prvních kolech jsem byl trošku vyjukaný. Ale když už jsem se dostal do osmifinále, řekl jsem si, že si to budu jen užívat,“ prozradil. A dotáhl to až do samotného finále. „Vůbec jsem to nečekal. Řekl jsem si, že bych mohl udělat dvě kola.“

Ve finálovém utkání s Japoncem Sakamotem mu na triumf nestačilo ani 25 es. „Hrál jsem bez stresu a myslím, že jsem odehrál výborný zápas. Soupeř jen využil více šancí. Oba jsme dobře servírovali,“ okomentoval zatím největší zápas kariéry. „Byl jsem strašně smutný. Teď už mi to ani nevadí. Jsem na sebe pyšný,“ dodal.

Kumstát na titul z Australian Open nedosáhl. Nestačilo ani 25 es

Kumstát je dalším velkým příslibem pro český tenis, už v tomto roce by poprvé mohl vyzkoušet turnaje v mužské kategorii. Sám je si ale vědom, že první velký úspěch neznamená sám o sobě velkou budoucnost. Proto dál studuje.

„Nikdy nevíte, co se může stát. Snažím se dodělávat školu, na to tlačí hlavně mamka. Taťka je spíš pro sport. Teď ale mají oba strašnou radost,“ uzavřel Jan Kumstát.