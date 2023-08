Hello, my friend!

Své vrstevníky převyšoval už od svých šesti let a prvních turnajů v minitenise. Ve třinácti už táhl českou reprezentaci do 14 let k bronzu z domácího mistrovství světa družstev, Zlatého kanára pro talent roku mezi chlapci nicméně získal „až“ v roce 2021, kdy mu bylo šestnáct.

Velký zájem veřejnosti a médií vzbudil Jakub Menšík nedlouho poté. Ve finále dvouhry juniorského Australian Open sice padl s Američanem Kuzuharou 6:7, 7:6 a 5:7, jeho vůle a bojovnost, kdy musel kurt opouštět v křečích a na vozíku, ale poprvé učarovala tenisovému světu.

A také Novaku Djokovičovi. Ten si českého talentu v Melbourne nemohl nevšimnout a hned pár dní po těsně prohraném finále Menšíkovi sám poslal na mobil video s pozdravem: „Hello, my friend!“

„Nevěřil jsem svým očím a uším, ten, kdo mě oslovuje jako svého přítele, je opravdu můj velký tenisový vzor a světová jednička Novak Djokovič! Říkal, že viděl moje finále, kdy mě na konci třetího setu chytly křeče do stehen, ale já se snažil i za cenu velkých bolestí zápas dohrát. Obdivně se vyjádřil k mému výkonu, a co je hlavní, pozval mě spolu s mým týmem do svého tenisového centra v Bělehradu, abychom si spolu zatrénovali,“ komentoval Jakub Menšík.

Jakub Menšík s Novakem Djokovičem.Zdroj: archiv J. MenšíkaS trenéry tedy zamířil do Djokovičova tenisového centra, kde mu hvězda každý den věnovala dvě hodiny na kurtu. Menšík také mohl sledovat nejlepšího světového tenistu při práci, poslouchat jeho rady a využívat veškerý servis jeho týmu. Od kondičních cvičení, přes fyzioterapii po regeneraci.

„Ze začátku jsem vůbec nevěřil, že je to skutečnost,“ přiznal Jakub Menšík. „Mohl jsem dělat všechno, co on, a díky tomu nahlédnout pod pokličku tréninkového programu. Nebylo nic, na co by neodpověděl mně nebo mým trenérům,“ popisoval.

Pátý den pozval Djokovičův tým Menšíka s doprovodem do Síně slávy ve vyhlášené tenisové restauraci v Bělehradě. „Když jsem viděl všechny ty poháry a trofeje, uvědomil jsem si a představil si tu dlouhou cestu, kterou musí člověk urazit, a co všechno musí dokázat, aby se stal světovou jedničkou. Nezbylo mi, než se hluboce Novakovým výkonům poklonit,“ říkala česká naděje.

Milý, vnímavý a normální člověk

Už po Australian Open Jakub Menšík zmiňoval Novaka Djokoviče coby svůj obrovský vzor a inspiraci. „Přiblížit se k němu bude velice těžké, ale je to můj vzor a budu se snažit vyrovnat jeho výsledkům,“ zmínil. Nyní už dobře ví, jak vysoký cíl si stanovil.

„Stal se pro mě velkou inspirací i v dalších věcech, které podniká. Je až neuvěřitelné, jakou pozornost věnuje mladým hráčům, s jakou lehkostí jim předává svoje know-how, jak se s nimi dělí o své zkušenosti,“ vyjmenoval Menšík.

A jaký byl Novak Djokovič při osobním setkání z očí do očí? „Chová se jako úplně normální člověk, který si s vámi popovídá o všem, je milý a vnímavý. Velkou péči také věnuje svému zdraví, pečlivě naslouchá svému tělu i mysli a vše dělá opravdu naplno – i proto je tak dobrý. Těším se, že neocenitelné zkušenosti, které jsem od něj získal, zařadíme do mých tréninkových plánů i zápasů,“ zmínil Jakub Menšík.