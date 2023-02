„Tento zápas byl hlavně o servisu soupeřek, kterým nás přitlačily a my jsme si nedokázaly poradit s přihrávkou. Následně jsme pak kvůli tomu měly výrazně ztížený protiútok a tudíž jsme jim zápas příliš neztížily," hodnotila zápas krátce po jeho skončení prostějovská kapitánka Simona Bajusz.

Zásadní zlom v utkání přišel ve druhém setu. V tom předchozím totiž ještě Hanačky s německými soupeřkami dokázaly držet krok, v následujícím se už ale nechaly převálcovat a prohrály jej o jedenáct bodů.

„První set byl poměrně vyrovnaný. Nevěděly jsme ještě, co od soupeře v tomto střetnutí čekat. Lépe řečeno jsme to jen tušily, ale jak vidno, nestačilo to," lomila rukama devětadvacetiletá nahrávačka.

Celkově se ale Prostějovanky nemají za co stydět. Při své cestě do čtvrtfinále soutěže vyřadily nejdříve tým Wildcats z rakouského Klagenfurtu, maďarskou Nyiregyhazu a po naprosto famózním obratu z 0:3 a úspěšném zlatém setu i španělský celek Avarca de Menorca.

FOTO: Prostějovanky nestačily na Thürringen a loučí se s pohárem ve čtvrtfinále

„Myslím, že jsme se dostaly daleko. Je škoda, že jsme v Německu prohrály 1:3, protože jsme dnes po druhém prohraném setu už věděly, že je po všem. A přesně tento scénář jsme možná měly v hlavách už před začátkem zápasu," litovala vůdkyně Hanaček.

Příprava na Šelmy

Ta se ale nechtěla dál utápět ve smutku a raději se zamýšlela nad možnými pozitivy, které jí a jejím spoluhráčkám může toto nepovedené utkání přinést v budoucnu.

„Zápasy proti takto kvalitním soupeřům slouží, mimo jiné, i ke sbírání zkušeností. Už víme, že když jim dáme míč zadarmo, tak nám ho s velkou pravděpodobností vrátí k nám na zem a zároveň, že když už to vypadá, že je u nich na zemi, tak tam ještě být nemusí a my tak nesmíme za žádných okolností ztrácet koncentraci," popisovala a na závěr ještě dodala: „Thüringen měl vysoké bloky, což nás může připravit například na zápasy proti Šelmám Brno. Můžeme si tak v kabině říci, že to byla příprava na ně," dodala na závěr s lehkým úsměvem.

S těmi se Hanačky střetnou až v úplně posledním kole základní části 16. března. Jejich nejbližší soupeř bude Frýdek-Místek. K zápasu do Slezska se prostějovské volejbalistky vydají v sobotu 18. února.